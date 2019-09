Marvel - Trailer kündigt offenbar Infinity-Box mit allen Filmen an

Die Infinity-Saga in einer großen Box. Dieser geleakte Trailer gilt aktuell als inoffizielles Werbemittel für die kommende Megasammlung, die euch alle 23 Filme liefern wird.

Das Marvel Cinematic Universe begann am 2. Mai 2008 mit „Iron Man“ und endete für viele Zuschauer am 26. April 2019 mit Avengers: Endgame (oder „Spider-Man: Far From Home am 2. Juli 2019). Die Reise begleitete viele Kinogänger also über zehn Jahre lang und soll nun in einer allumfassenden Box verewigt werden.

50 Stunden Film in einer Box

Dementsprechend wird die Infinity-Box alle 23 Filme des MCUs beinhalten. Darüber hinaus hat Produzent Kevin Feige angekündigt, dass der Box selbstverständlich auch diverse Extras beiliegen werden – unter anderem alternative Enden und „wirklich schlechte Filmszenen“, die es nicht in die finalen Fassungen der Filme geschafft haben.

Marvel Joe Russo nennt Spidey-Aus einen tragischen Fehler

Nun ist im Internet ein geleakter Trailer der diesjährigen San Diego Comic Con aufgetaucht, der die gesamte 50-stündige Reise in einem dreiminütigen Trailer verewigt hat. Zwar bewirbt der Trailer die Infinity-Box nicht explizit, doch die Community ist sich sicher, dass es sich hierbei bereits um einen inoffiziellen Trailer der besagten Box handelt.

Spider-Man im Trailer und in der Infinity-Box?

Im Raum steht für viele die Frage, ob die Spider-Man Filme in der Box enthalten sein werden - schließlich steht Disney aktuell immer noch vor verschlossener Tür bei Sony. Mit der Ankündigung, dass die Box alle 23 Filme enthalten wird sowie das Erscheinen der entsprechenden Logos im Trailer, scheinen zumindest hier die Rechte gesichert worden zu sein. Auffällig im Trailer ist jedoch, dass keine Szenen aus „Homecoming“ oder „Far From Home“ verwendet wurden, sondern diese allesamt aus „Captain America: Civil War“ stammen. Darüber hinaus wurde Visions Dialog „Dinge sind nicht schön, weil sie ewig halten“ genau über die Szenen von Spider-Man gelegt, was für viele Fans eine verstecke Message von Disney und Marvel ist.

Wann die Box genau erscheint und wie viel sie kosten wird, ist derweil nicht bekannt. Analysten und Fans erwarten jedoch, dass diese pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den Staaten verfügbar sein wird. Ob eine Veröffentlichung in Deutschland ansteht, ist ebenso unklar.