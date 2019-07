Marvel - Thor 4 offiziell angekündigt, Taika Waititi kehrt als Regisseur zurück

Noch vor Beginn der Comic-Con erreichen uns große Neuigkeiten zur kommenden MCU-Phase. Taika Waititi kehrt zurück und wird den vierten Teil der „Thor“-Reihe umsetzen.

Mit der anstehenden Comic-Con in San Diego (18. bis 22. Juli 2019) dürfen sich Marvel-Fans über Neuigkeiten und möglicherweise erste Trailer zu neuen Filmen der vierten MCU-Phase freuen. Doch bevor das Marvel-Panel überhaupt beginnen konnte, wurde ein Film schon verkündet. „Thor 4“ wird offiziell gedreht und Regisseur des dritten Teils, Taika Waititi, soll erneut seinen außergewöhnlichen Charme dem König von Asgard verleihen.

Kinostarts Comic-Con San Diego 2019: Welche Trailer, News und Filmankündigungen wir erwarten können

Thor statt Akira

Taika Waitit ist womöglich einer der speziellsten Regisseure und Drehbuchautoren. Mit seinen Filmen wie „What We Do In The Shadows“ und „Hunt For The Wilderpeople“ konnte sich der Neuseeländer durch seinen außergewöhnlichen Humor und Stil einen Namen in Hollywood machen. Seinen ersten großen Blockbuster durfte Waititi mit dem dritten Teil der „Thor“-Reihe, „Ragnarok“, umsetzen.

Für viele war „Ragnarok“ der erste wirklich gute Eintrag, der dem Charakter nicht nur einen neuen Anstrich, sondern dazu auch eine ulkige Persönlichkeit brachte. Fans waren sich unsicher, ob ein vierter Teil je gedreht werden würde, da die ursprüngliche Norm des MCU jedem Charakter nur drei Einträge gibt (Iron Man bekam drei Filme, Captain America bekam drei Filme, ...). Doch „Thor 4“ wird nun offiziell produziert!

Marvel Spider-Man: Far From Home - MCU-Chef verrät wichtige Details über Post-Credit-Szenen

Taika Waititi soll zurückkehren, was für einige Filminteressierte eine große Überraschung ist. Denn Waititi war ursprünglich für Warner Bros. Anime-Verfilmung „Akira“ engagiert. Durch Komplikationen mit dem Drehbuch und einer Terminverschiebung ist der Regisseur jedoch zurück und Marvel-Fans dürfen sich auf einen weiteren schrägen Film im Marvel-Cinematic-Universe freuen.

Eine unbeantwortete Frage bleibt jedoch bestehen: Thor befindet sich momentan noch bei den Guardians Of The Galaxy, die ebenfalls einen neuen Teil in naher Zukunft erhalten werden. Auch hier kehrt James Gunn zurück, der das Drehbuch bereits geschrieben hat. Wir dürfen also gespannt sein, welche Auswirkungen „Guardians Of The Galaxy 3“ auf den vierten „Thor“-Film haben wird.