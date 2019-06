Marvel - Studio will seit Jahren Keanu Reeves für eine Rolle im Cinematic-Universe haben

In einem Interview verriet Marvel-Chef Kevin Feige, dass er seit Jahren Keanu Reeves im Marvel Cinematic Universe haben möchte.

Es ist offiziell: Wir leben in der Keanu-ssance. Mit seinen „John Wick“-Filmen, die momentan eines der erfolgreichsten Action-Franchises ausmachen, ist der Schauspieler in Hollywood gefragt wie seit Jahren nicht mehr. Auch Marvel-Chef Kevin Feige möchte einen Teil des Keanu-Hypes abkriegen und ist scheinbar schon seit Jahren hinter dem Schauspieler her.

John Wick im Avengers-Universum

Wer hätte das gedacht? Keanu Reeves, der in den 1990er Jahren durch die Matrix-Reihe einer der erfolgreichsten Action-Weltstars wurde, erlebt momentan seine eigene Renaissance. Mit dem Kinostart des erfolgreichsten Teils der „John Wick“-Trilogie, dem urkomischen Gastauftritt im Netflix-Film „Always Be My Maybe“ und seinem phänomenalen Auftritt auf der E3 mit der angekündigten Rolle in „Cyberpunk: 2077“, ist der Schauspieler momentan gefragt wie nie zuvor.

Durch sein sympathisches Auftreten in verschiedenen Talk-Shows und interessanten Projekten am Horizont, ist Reeves seit Jahren ein Fan-Favorit für die Zuschauer. Das scheint Marvel-Chef Kevin Feige ebenfalls bemerkt zu haben, denn in einem Interview mit ComicBook.com verriet er, dass er Keanu schon seit Jahren für eine Rolle im MCU haben wollte:

„Wir sprechen mit ihm über fast jeden Film, den wir machen. Ich weiß noch nicht wann oder ob er je dem MCU beitreten wird, aber wir wollen es auf jeden Fall richtig machen!“

Einige Gerüchte sprechen bereits davon, dass Keanu Reeves für den kommenden Marvel-Film „Eternals“ zum Einsatz kommen könnte. Bis dahin hat der Schauspieler jedoch noch einige interessante Projekte vor sich. Neben seiner Rolle im Videospiel „Cyberpunk: 2077“ dreht er momentan die Fortsetzung zur Komödie „Bill & Ted“ und ist in der Vorproduktion zum vierten Teil der „John Wick“-Reihe.