Marvel - Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 erhält Datum für Kinostart

Alle haben es geahnt, nun ist es offiziell: Das Spider-Verse-Abenteuer aus dem Hause Sony bekommt offiziell eine Fortsetzung spendiert. Sony nennt sogleich auch einen konkreten Starttermin.

Wer die Post-Credit-Szene in „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ gesehen hat, wird es bereits geahnt haben, aber nun macht es Sony auf dem Twitter-Account offiziell: Der Animationshit aus dem Jahre 2018 geht in die nächste Runde und wird die Geschichte rund um Miles Morales weitererzählen.

Wann erscheint die Fortsetzung?

Die Fortsetzung von „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ wird am 08. April 2022 in die Kinos kommen. Das Datum wurde auf Twitter mittels eines kurzen Videos veröffentlicht, welches das bekannte Graffiti-Logo von Miles Morales im Hintergrund zeigt.

Ein Nachfolger des mit dem Oscar ausgezeichneten Animationsfilms wurde bereits im November 2018 angekündigt, noch vor der Premiere des Films, zusammen mit einem Spin-off, das sich auf Spider-Gwen und andere weibliche Spider-Charaktere wie Silk und Spider-Woman konzentrieren wird.

Es ist nicht ganz klar bestätigt, ob es sich hierbei um das angesprochene Spin-off oder die offizielle Fortsetzung handelt. Das Logo in der Mitte des Videos lässt jedoch vermuten, dass wir uns zunächst weiter auf Miles Morales freuen dürfen und dies womöglich die angesprochene Fortsetzung ist.

Worum wird es gehen?

Über den Inhalt wird selbstverständlich noch ein Mantel des Schweigens gelegt. Die Post-Credit-Szene des ersten Ablegers hat uns aber bereits mit Miguel O'Hara bekannt gemacht, der Kennern der Marvel-Comics als Spider-Man 2099 bekannt ist.

Ohne eine offizielle Synopsis des Films gesehen zu haben, ist also damit zu rechnen, dass besagter Spider-Man aus der Zukunft in die Vergangenheit reisen und so auf Miles stoßen wird. Das würde auch zur glitchartigen Präsentation des Kinostarts passen, die doch irgendwie etwas Futuristisches hat.