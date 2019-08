Marvel - Spider-Man: Far From Home - Längere Fassung kommt erneut ins Kino

Nach „Avengers: Endgame“ soll auch „Spider-Man: Far From Home“ in einer längeren Fassung erneut ins Kino kommen.

Um den Titel des erfolgreichsten Films aller Zeiten zu bekommen, entschied Marvel Studios, Avengers: Endgame in einer längeren Fassung erneut ins Kino zu bringen. Mit vollem Erfolg, denn nur wenige Wochen später schlug der Film „Avatar“ von Platz 1. Um von diesem Gewinn zu profitieren, wenden Marvel und Sony ihre Strategie erneut mit „Spider-Man: Far From Home“ an.

Marvel Filmkritik zu Spider-Man: Far From Home - Ein atemberaubender Trip mit großen Überraschungen

4 Minuten länger

Sony kündigte offiziell an, dass auch sie ihren neusten Film im Marvel Cinematic Universe erneut in die Kinos bringen. Dabei soll „Spider-Man: Far From Home“ ganze vier Minuten länger sein. Das neue Material soll laut Angaben „eine bisher nie gesehene Action-Sequenz“ enthalten.

„Far From Home“ ist mit über 1 Milliarden US-Dollar jetzt schon Sonys erfolgreichster Film aller Zeiten. Mit einem Einspielergebnis von 375 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten alleine, erhofft sich Sony weiterhin, dass der Film die 400 Millionen US-Dollar Marke erreicht. Um welche Szenen es sich in der längeren Fassung genau handeln soll, ist bisher aber noch unklar.

Disney Plus Diese Filme und Serien werden ab Tag 1 verfügbar sein

Fans spekulieren jedoch bereits, dass es sich möglicherweise um eine Szene handelt, die im Trailer, jedoch nicht in der fertigen Kinofassung, gezeigt wurde. Dabei geht es um eine Sequenz, in der Peter seinen letzten Abend vor dem Europa-Trip in New York verbringt und ein Verbrechen verhindert.

Ob „Spider-Man: Far From Home“ auch in Deutschland erneut in die Kinos kommt, ist bisher unklar. In den USA und Kanada soll der Film in seiner längeren Fassung bereits am 29. August 2019 über das Labour Day Wochenende, in den Kinos erscheinen.