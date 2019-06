Marvel - Spider-Man - Far From Home: Erste Reaktionen bestätigen guten Abschluss der MCU-Phase-3

Am 4. Juli bringt „Spider-Man: Far From Home“ das offizielle Ende der dritten MCU-Phase. Erste Reaktionen von Zuschauern und Kritikern sprechen von einer erfolgreichen Fortsetzung.

Auch wenn sich Avengers: Endgame wie das Ende der dritten Marvel-Phase angefühlt hat, bekommen wir erst mit „Spider-Man: Far From Home“ den Abschluss zu sehen. In der Fortsetzung zu „Homecoming“ schlüpft Tom Holland erneut in die Rolle der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Diesmal geht es mit seiner High-School-Klasse auf einen Europatrip, bei dem große Gefahren auf ihn und seine Schulkameraden lauern. Erste Kritiken zum Film sprechen von einem vollen Erfolg.

Positive Reaktionen im Internet

Nicht mehr lange, dann schwingt sich Spider-Man endlich erneut auf die große Kinoleinwand. Mit „Far From Home“ erleben wir die Ereignisse nach dem epischen Abschluss von „Avengers: Endgame“, die uns möglicherweise einige unbeantwortete Fragen beantworten könnten. Tom Holland übernimmt bereits zum vierten Mal die Rolle des Spider-Man und bekommt diesmal Hilfe von keinem anderen als Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Mit seinen Schulkameraden auf Klassenfahrt trifft Peter Parker nicht nur auf die gefürchteten Elementals, nebenbei wird zum ersten Mal der Charakter Mysterio (Jake Gyllenhaal) eingeführt. Im Gegenteil zu den Comics scheint dieser jedoch Spider-Man positiv gegenüber gestimmt zu sein. Einige glückliche Zuschauer und Kritiker durften „Far From Home“ bereits bewundern und sprechen online von einem vollen Erfolg.

Einige der spoilerfreien Kritiken auf Twitter lassen die Vorfreude auf „Spider-Man: Far From Home“ noch größer werden:

#SpiderManFarFromHome is funny, exciting, romantic, goofy & follows HOMECOMING in being this brilliant ground-level look at Spidey's world & how the events of #AvengersEndgame impacted everyday life. Lots of twists & turns, plus some adorable summer romances, too. I'm a big fan pic.twitter.com/NUX0f8YFM0 — Erik Davis (@ErikDavis) 19. Juni 2019

absolutely loved #SpiderManFarFromHome. Captures the spirit of the comics and mixes in some amazing movie magic. The second the film ended I wanted to watch it again. #JakeGyllenhaal is fantastic as Mysterio. pic.twitter.com/4ZYaS0L8mf — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 19. Juni 2019

#SpiderManFarFromHome had the difficult task of following two epic Avengers movies AND Spider-Verse and succeeds by telling a smaller, classical story about Peter Parker caught between what he wants and what responsibility demands. Pure cat(spider)nip for Spidey fans like me. pic.twitter.com/G2a4p6YhAr — Matt Singer (@mattsinger) 19. Juni 2019

#Spiderman #FarFromHome is SUCH a good movie! Jake Gyllenhaal suits up & completely embraces his role in its entirety & he’s clearly having a blast. This is such a refreshing film after the heaviness of #EndGame. The post-credit scenes are a MUST WATCH & will blow your dang mind! pic.twitter.com/wcTh9iHaYq — Maude Garrett (@maudegarrett) 19. Juni 2019

I had a big dumb smile on my face through all of #SpiderManFarFromHome. It makes for a lovely companion piece to Endgame, but it's also a top-notch Peter story.



Oh, and Jake Gyllenhaal is clearly having the time of his LIFE. — Devan Coggan (@devancoggan) 19. Juni 2019

Natürlich reviewen wir pünktlich zum Kinostart den neusten MCU-Film für euch, also haltet Ausschau nach unserer kommenden Kritik! „Spider-Man: Far From Home“ erscheint am 4. Juli 2019 in den deutschen Kinos.