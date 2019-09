Marvel - Sollte Apple Sony kaufen, kehrt Spider-Man zurück zu Disney

Die Thematik rund um Spider-Man und dem Aus aus dem MCU bricht einfach nicht ab. Aktuell kursiert ein Szenario im Internet, das eine kostenlose Rückkehr von Spider-Man zu Disney thematisiert.

Das Hin und Her von Spider-Man fühlt sich schon fast an wie in der Comicvorlage von „Civil War“, in der Iron Man und Captain America um den jungen Peter Parker gestritten haben. Der CEO von Sony gibt klar zu verstehen, dass die Tür für Spider-Man klar geschlossen ist. Nun geht das Gerücht um, dass Sony Disney einen neuen Deal vorgelegt hätte, bei dem Disney nicht nur 30 Prozent der Einnahmen erhalten würde, sondern gleichzeitig Venom ins MCU integrieren müsste. Nun kursiert ein weiteres Szenario im Netz, welches eine kostenlose Rückkehr von Spider-Man aufgreift.

Apple kauft Sony – und dann?

Eine komplizierte Geschichte kurz zusammengefasst: Die Rechte an der Figur „Spider-Man“ liegen bei Marvel. Der Comicverlag gehört zu Disney und veröffentlicht natürlich weiterhin Comics unter dem etablierten Banner. Die Filmrechte lagen jedoch viele Jahre verstreut bei anderen Unternehmen. So beispielsweise die Mutanten alias die X-Men, deren Filme jahrelang von 20th Century Fox verwaltet worden. Die Charaktere der Spider-Man-Geschichten durften seit geraumer Zeit dagegen nur von Sony verfilmt werden.

Letztere haben einen wirklich extensiven Vertrag mit Marvel auf die Beine gestellt, welcher die Nutzung der Figur in Filmen legitimiert und steuert. Eine Klausel besagt jedoch, sollte Sony in irgendeinem Fall von einem anderen Unternehmen aufgekauft werden, dass die Filmrechte an der Figur automatisch zu Marvel und somit Disney zurückkehren.

Jetzt kommt das Unternehmen Apple ins Spiel. Vor einigen Tagen hatte ein Analyst gegenüber Yahoo! Finance im Rahmen eines Interviews zu Apple TV Plus erklärt, dass die Chancen gutstehen, dass Apple sich auf eine große Akquisition vorbereitet. Unter anderem listete er folgende Unternehmen als potenzielle Einkäufe für Apple:

„Auf seiner Liste der Übernahmen (in der Reihenfolge); A24 Studio, Lionsgate, Viacom/CBS[CBS], Sony Pictures, MGM Studios, Netflix und dann ein potenzieller Gaming-Publisher (der in den Streaming-Service von Apple oder einen separaten Gaming-Abonnement-Service integriert werden könnte) als Wild Card."

Sony will Unternehmen nicht verkaufen – aber bleibt es dabei?

Apple gab bereits vergangenes Jahr bekannt, dass das Unternehmen Interesse daran hat, im Streaming-Markt Fuß zu fassen. Die Akquisition von Sony würde diverse Inhalte und IPs in die Hand von Apple spülen, mit denen ein starker Auftritt im Markt gesichert wäre. Was jedoch eben nicht in die Hand von Apple übergehen würde, sind die Filmrechte von Spider-Man, die, wie bereits erwähnt, automatisch zu Disney zurückkehren würden.

Zwar hatte Sony CEO Tony Vinciquerra bereits im Vorfeld erklärt, dass Sony sich definitiv nicht an Apple verkaufen würde – am Ende, und so ist es eben ziemlich oft in der freien Marktwirtschaft, ist es jedoch eine Frage des Geldes. Daher ist die Option einer wirklich überraschenden Rückkehr von Spider-Man ins MCU weiterhin nicht komplett vom Tisch.