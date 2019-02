Marvel - Schaut euch den brandneuen Trailer vom Super Bowl zu Captain Marvel an

In der vergangenen Nacht fand mit dem Super Bowl LIII die wichtigste Veranstaltung im US-Sport statt. Abseits der Ereignisse um Tom Brady und Co auf dem Feld reisten die Marvel Studios mit zwei brandneuen Trailern nach Atlanta. Noch vor Avengers: Endgame startet Captain Marvel in den Kinos, der sich in einem brandneuen TV-Spot präsentiert.

Das Jahr 2019 scheint für Fans von Superhelden abermals ziemlich heiß zu werden. Noch bevor Avengers: Endgame im Kino startet, erwartet uns mit Captain Marvel die Vorgeschichte der wohl stärksten Heldin im Marvel Universum.

Marvel Neuer Trailer und Filmposter zu Captain Marvel veröffentlicht

Der Super Bowl-Trailer zu Captain Marvel

Captain Marvel erzählt die Vorgeschichte der gleichnamigen Heldin, der auch in Avengers 4 wahrscheinlich eine tragende Rolle zuteilwird.

Im Film erleben wir Carol Danvers, gespielt von Oscar-Preisträgerin Brie Larson, als Mitglied der kosmischen Spezialeinheit Starforce in den Neunzigerjahren. Danvers soll unter Führung ihres Mentors Mentors Mar-Vell (Jude Law) für Sicherheit im Weltall sorgen, bis sie eines Tages auf der Erde abstürzt.

Zusammen mit dem noch jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson) versucht sie, ihrer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen und eine Invasion der außerirdischen Skrull zu verhindern. Für die Regiearbeit zeigen sich Ryan Fleck und Anna Boden verantwortlich. Auch Clark Gregg wird als Agent Coulson im Film zu sehen sein. Lee Pace wird, wie schon in Guardians of the Galaxy, erneut den "Hammertypen" Ronan mimen - vermutlich allerdings leider ganz ohne Dance Battle.

Avengers: Endgame Brandneuer Trailer zum Super-Bowl veröffentlicht

Unter dem Motto „schneller, höher, weiter“ liefert der neue TV-Spot zu Captain Marvel einen weiteren Ausblick auf den Kino-Blockbuster, der am 7. März 2019 anläuft, bevor Avengers: Endgame am 26. April 2019 über die Kinoleinwand flimmert.