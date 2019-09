Marvel - Schauspielerin bedauert: Diese MCU-Romanze sollte einfach nicht sein

Im MCU gab es bereits die ein oder andere Romanze – eine ganz besondere Liebesgeschichte hat es aber nicht bis zum Ende geschafft, wie die betroffene Schauspielerin nun bedauert.

Auch Liebe ist Bestandteil eines Superheldenlebens im Marvel-Universum. Im Laufe der letzten zehn Jahre konnten wir deshalb bereits die ein oder andere Romanze miterleben – eine ganz besondere Liebesgeschichte hat es, zum Leidwesen der betroffenen Schauspielerin, aber nie wirklich zu etwas gebracht.

Zur Sicherheit warnen wir alle Leser vor möglichen Spoilern, die Avengers: Endgame noch nicht gesehen haben.

Zu wenig Zeit

Schauspielerin Scarlett Johansson spricht nun erstmals über ihr Ableben in „Avengers: Endgame“ und dass ihre Geschichte mit Bruce Banner leider nie das Ende erhalten wird, das sie sich in den letzten Jahren eigentlich immer gewünscht hatte. Im genauen Wortlaut verrät sie:

„Ich denke, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, die für das Wohl der Allgemeinheit war. Ich denke, jeder muss das gehabt haben, wo.... es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Es war zwar nicht so geplant, aber ich würde gerne die andere Handlung machen, in der sie eine Bogart und Bacall Romanze haben.“

Selbstverständlich spielt Johansson dabei auf das Ableben von Black Widow an, die das Ende von „Avengers: Endgame“ nicht gesehen hat. Dementsprechend wurde die Liebesgeschichte beider Avengers-Mitglieder durch einen Wutausbruch des Hulks (oder Bruce Banner in Gestalt des Hulks) beendet, indem er einfach eine Bank weggeworfen hat.

Dennoch könnte das nicht alles gewesen sein. Die kommende Disney Plus-Serie „Marvel's What If...?“ könnte die Beziehung beider Charaktere weiter vertiefen und ihnen möglicherweise die Zeit bieten, die auf der großen Leinwand gefehlt hat. Darüber hinaus setzt sich Disney aber weiterhin für neue Liebesgeschichten ein – beispielsweise in dem sie ankündigen, dass wir bereits in „The Eternals“ die erste homosexuelle Beziehung zu Gesicht bekommen werden.