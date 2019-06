Marvel - Robert Downey Jr. will Ironheart in zukünftigen MCU-Filmen sehen

Robert Downey Jr. legte mit „Avengers: Endgame“ seinen Mantel als Iron Man endgültig ab. In zukünftigen Filmen würde der Schauspieler gerne Ironheart sehen, die das Zepter für ihn übernehmen soll.

Nach drei Iron Man-Filmen, einigen Cameo-Auftritten („Spider-Man: Homecoming“) und mehreren Avengers-Filmen hat Robert Downey Jr. die Rüstung nun offiziell abgelegt. Doch sieht der Schauspieler damit nicht das Ende des Iron Man-Franchises. In einem Interview verriet Downey, welcher Charakter sein Zepter als metallener Rächer übernehmen soll.

Ironheart

Der Charakter Ironheart ist ein 15-jähriges hochbegabtes Mädchen namens Riri Williams, das durch ihr großes Interesse an Entwicklung ihren eigenen Iron Man-Anzug am MIT bauen konnte. Nach einem schweren Unfall, der den echten Iron Man ins Krankenhaus befördert, legt sie selber die Rüstung an und übernimmt mit Hilfe einer Tony Stark ähnlichen K.I. das Bekämpfen der Bösewichte in New York.

Schöpfer der Ironheart, Autor Brian Michael Bendis und Zeichner Mike Deodato, wollten mit dem Charakter eine Alternative zu Tony Stark kreieren. Anfänglich erntete die Figur jedoch Kritik, da einige Gruppen (genau wie bei Miles Morales) sie als zu "politisch korrekt" ansahen. Mittlerweile ist Ironheart jedoch ein bekannter Name in der Comic-Welt, was sich bald auf das filmische Marvel-Universum ausbreiten könnte.

Robert Downey Jr., der über zehn Jahre Iron Man in den Filmen verkörpertete, äußerte sich im Rahmen der Gene Siskel Film Center-Gala über den Charakter und dass er sich wünschen würde, sie bald in kommenden Marvel-Filmen zu sehen. Downey Jr. hat bekanntlich durch seine langjährige Freundschaft mit Marvel Studios-CEO, Kevin Feige, großen Einfluss auf das MCU, was das Erscheinen des Charakters realistisch machen könnte.

Ob und wann wir Ironheart das erste Mal auf der Leinwand bewundern können, ist noch unklar. Wenn es erste Informationen geben sollte, informieren wir euch natürlich umgehend!