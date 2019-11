Marvel - Robert Downey Jr. kehrt als Iron Man ins MCU zurück

Iron Man is back: Robert Downey Jr. kehrt als Tony Stark nun doch ins MCU zurück und spielt in der neuen TV-Serie „What If...?“ auf Disney Plus mit.

Wer meint, dass nach dem spektakulären Finale der Infinity-Saga mit „Avengers: Endgame“ im Marvel Cinematic Universe ein Wiedersehen mit Iron Man ausgeschlossen ist, der wird nun eines Besseren belehrt. Robert Downey Jr. darf doch noch einmal in seine ikonische Rolle als beliebter Superheld schlüpfen.

Einerseits soll er gerüchteweise im nächsten Kinofilm „Black Widow“ mit Scarlett Johannson in einer Gastrolle zu sehen sein. Darüber hinaus wird nun bekannt, dass Robert Downey Jr. als Iron Man auch in der neuen Serie „What If...?“ auf Disney Plus mitspielen wird.

In der animierten TV-Serie nach der gleichnamigen Comic-Reihe leiht er seiner Figur Tony Stark aka Iron Man noch einmal seine markante Stimme. Gemeinsam mit Jeff Goldblum als Grandmaster und Taika Waititi als Korg aus „Thor 3: Ragnarok“ stand der Schauspieler für Aufnahmen im Tonstudio, bestätigte Goldblum gegenüber BuzzFeed Celeb. Wie die Folge im Einzelnen aussehen wird, ist aber noch streng geheim.

Neue TV-Serie What If...? auf Disney Plus

Die Serie „What If...?“ gehört zu den neuen TV-Serie aus dem MCU auf Disney Plus, die Phase 4 mit den neuen Kinofilmen ergänzen werden. Start ist für Sommer 2021 geplant und verspricht ein Wiedersehen mit vielen bekannten Superhelden und ihren Gegenspielern.

Das Besondere daran ist, dass die bekannten Charaktere hier in einem völlig neuen Zusammenhang gezeigt werden. Frei nach dem Motto: „Was wäre wenn...“ treibt plötzlich Captain America als Zombie sein Unwesen, oder Black Panther gründet anstelle von Star-Lord die Guardians of the Galaxy. Mit diesem Mix experimentierte Marvel schon in den Comics mit den einzelnen Figuren, ähnlich wird es demnach in der TV-Serie aussehen.