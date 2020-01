Marvel - Regisseur von Doctor Strange in the Multiverse of Madness springt ab

Im Marvel Cinematic Universe geht es derzeit heiß her. Wie jetzt bekannt wurde, ist „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ auf der Suche nach einem neuen Regisseur, Scott Derrickson wird das Projekt nicht mehr weiterführen.

Marvel ist derzeit dabei, sich für die nächste Phase im MCU neu aufzustellen. Jetzt muss sich das Unternehmen allerdings auf die Suche nach einem neuen Regisseur für „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ machen, denn Scott Derrickson und Marvel werden diesbezüglich nicht mehr zusammenarbeiten.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness auf der Suche nach neuem Regisseur

Scott Derrickson, Regisseur des ersten „Doctor Strange“ und Marvel gehen ab sofort getrennte Wege, das teilt der US-Amerikaner auf Twitter mit. Als Grund nennt der Regisseur kreative Differenzen. Im entsprechenden Tweet bedankt sich Derrickson für die gemeinsame Zeit.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Eigentlich war Derrickson mit der Arbeit am Sequel „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ betraut, der am 7. Mai 2021 im Kino starten soll, doch jetzt muss sich Marvel nach einem neuen Filmemacher umschauen. Ob der Wechsel an der Spitze Auswirkungen auf den Kinostart haben wird, ist derzeit noch unklar. Die Produktion des Kinostreifens soll eigentlich bereits im Mai 2020 beginnen.

Mit „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ wollte der eigentlich auf Horrorfilme spezialisierte Regisseur düstere Horrorelemente im MCU etablieren. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung der Streifen jetzt gehen wird.