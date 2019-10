Marvel - Phase 4: Vier MCU-Filme sollen pro Jahr erscheinen

Marvel offenbart seine Pläne für die Zukunft. Ab 2021 sollen drei bis vier Filme pro Jahr erscheinen, um das MCU noch weiter zu vergrößern.

Marvel ist nicht zu stoppen. Nach dem Abschluss der epischen Infinity-Saga wird das Studio 2020 eine kleine Pause einlegen, ab 2021 aber ein neuer Plan in Kraft treten. Vier Filme pro Jahr will Kevin Feige rausbringen, um das MCU noch größer werden zu lassen.

Ein neuer Plan

Marvels hatte es nicht wirklich einfach in den letzten Monaten. Nachdem sich Hollywood-Giganten wie die Regisseure Martin Scorsese und Francis Ford Coppola gegen die Filme des MCU negativ ausgesprachen, erlebte die Filmwelt einen Streit zwischen Verteidigern der Marvel-Filme und harschen Kritikern. Aber das wird Marvel in der Zukunft nicht aufhalten, ganz im Gegenteil.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach Disneys Co-Vorsitzender Alan Horn über Marvels Pläne für die Zukunft. So soll nach 2020 eine neue Strategie in Kraft treten, die 3-4 Marvel-Filme pro Jahr ins Kino bringen soll:

„Kevin Feige arbeitet weit voraus. Er wird drei bis vier Filme pro Jahr machen. Und alle werden sehr unterschiedlich sein.“

Nach der epischen Infinity-Sage wird das Studio sich aber eine kleine Pause gönnen und 2020 nur zwei neue Filme rausbringen, „Black Widow“ mit Scarlett Johansson und „The Eternals“. Danach geht es aber zielstrebig weiter, denn neben 3-4 Kinofilmen pro Jahr wird es auf dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus mehrere Serien geben, die die Geschichte einiger MCU-Charaktere weitererzählen wird.

Den bisher angekündigte Plan aller MCU-Filme findet ihr hier:

Black Widow (2020): 01. Mai 2020

The Eternals (2020): 06. November 2020

Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe (2021) 12. Februar 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021): 7. Mai 2021

Spider-Man 3 (2021): 16 Juli 16, 2021

Thor: Love and Thunder (2021): 5. November 2021

Black Panther 2 (2022): 6. Mai 2022