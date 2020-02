Marvel - Neuer Comic enthüllt den Ursprung aller Superheldenkräfte

Marvel möchte mit der neuen Comic-Reihe „X-Men/Fantastic Four“ eines der größten Geheimnisse des Comic-Universums enthüllen. Gleichzeitig entwickelt Marvel-Chef Kevin Feige eine Möglichkeit, die Mutanten ins MCU einzubinden.

Der Comic-Gigant Marvel bringt in diesen Tagen eine neue Reihe heraus: Mit „X-Men/Fantastic Four #1“ erscheint eine neue Mutanten-Reihe, der den Superkräften der vielen beliebten Helden auf die Spur geht. Die beiden Autoren Chip Zdarsky und Terry Dodson schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte der Mutanten auf und möchten eines der größten Geheimnisse aus dem gesamten Marvel-Universum lüften.

Dem Comic nach lebt jeder Mutant der Erde auf Krakoa, bis auf einen: Franklin Reed. Der Sohn von Reed aka Mr. Fantastic und Sue aka Invisible Woman, besitzt durch sein besonderes Erbgut zahlreiche Superkräfte und zählt zu den stärksten Mutanten auf der Erde. Jedoch hat er nach einer Reise in eine andere Dimension Schwierigkeiten, seine Superkräfte zu kontrollieren. Sein Vater und Wissenschaftler sucht derweil nach einer Lösung und kommt zu der Erkenntnis, dass die Kräfte der Mutanten einem völlig anderen Ursprung entspringen, als bislang gedacht. Reed erforscht seine Theorie über eine interdimensionale Kraftquelle, die sogenannte Godpower.

Die neue Comic-Reihe X-Men/Fantastic Four ist jetzt mit der ersten Ausgabe im Marvel Verlag erschienen, weitere Hefte werden folgen.

Marvel-Chef möchte die Mutanten ins MCU einbinden

Währenddessen baut Marvel sein MCU weiter aus. Für die nächsten Jahre sind zahlreiche neue Kinofilme und ergänzende TV-Serien angekündigt. Die X-Men und Fantastic Four gehören allerdings noch nicht dazu. Lediglich der noch von Fox gedrehte Ablegerfilm New Mutants kommt demnächst in die Kinos.

Unterdessen arbeitet die Comic-Legende an einer Neuausrichtung seiner Mutanten-Reihe. Nachdem Marvel die Rechte an den Comic-Helden mit dem Kauf von 20th Century Fox durch Disney zurückerhalten hat, plant Marvel-Chef Kevin feige die Mutanten in Zukunft ins Marvel Cinematic Universe einzubinden. Wie das genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

