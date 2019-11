Marvel - Neue TV-Serie Loki mit Tom Hiddleston beinhaltet einen mächtigen Zeitsprung

Marvel spendiert dem beliebten Schurken Loki mit Tom Hiddleston eine eigene TV-Serie auf Disney Plus. Erste Details zur Story versprechen Zeitreisen und legen den Grundstein für den Kinofilm „Doctor Strange 2“.

Das Marvel Cinematic Universe geht nach der Infinity-Saga im Jahr 2020 mit Phase 4 weiter. Neben einem Schwung neuer Kinofilmen wie „Black Widow“ gibt es eine Fülle an dazugehörigen TV-Serien auf dem neuen Streamingdienst Disney Plus, die das Spektrum der Superhelden erweitern. Auch Tom Hiddlestons Loki aus den „Thor“- und „Avengers“-Filmen gehört dazu.

Richtig, wer den erfolgreichen Kinohit „Avengers: Endgame“ gesehen hat, der dürfte sich nun die berechtigte Frage stellen, wie das möglich ist. Marvel-Chef Kevin Feige hat bereits bestätigt, dass die Serie einige Zeit vor „Infinity War“ und „Endgame“ spielt. Nun legt Produzent der Serie, Stephen Broussard, nach und bestätigt Zeitreisen in der Handlung:

„Es gibt eine enorme Zeitreise. Es wird einen Mann auf der Flucht geben. Und wir haben die Chance, mehr von Lokis menschlicher Seite kennenzulernen.“

Der beliebte Schurke Loki ist zurück

Bereits bei der Ankündigung der neuen TV-Serie auf der ComicCon in San Diego, verriet Loki-Darsteller Tom Hiddleston mit Kevin Feige erste Story-Details: Demnach legte „Endgame“ die Grundlage für die Loki-Serie. Als die Superhelden im Kampf gegen Thanos in der Zeit zurück zur Schlacht von New York aus dem ersten „Avengers“-Film reisen, auf der Suche nach dem Space Stone (Tesseract), konnte Loki mit diesem fliehen und teleportiert sich an einen unbekannten Ort.

Genau an diesem Punkt setzt die Serie laut Feige ein und beantwortet die Frage, wohin Loki verschwunden ist und was mit ihm passiert ist. Demnach erleben Fans den früheren Loki, der als Schurke ins MCU eingeführt wurde und seine hinterhältigen und skrupelosen Pläne gegen seinen Halbbruder Thor und die übrigen Avengers schmiedet.

Loki-Serie bietet die Vorlage für Doctor Strange 2

Noch steht nicht fest, wann genau die TV-Serie Loki auf Disney Plus an den Start gehen wird. Die Pläne für Phase 4 sehen jedoch vor, dass sie im Frühling 2021 erscheint. Nicht nur das: Laut Marvel-Chef hat die Loki-Serie Auswirkungen auf die Handlung von „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“. Demnach sollte man vor dem Kinostart des zweiten Soloabenteuers mit Benedict Cumberbatch als magischer Superheld die Serie auf Disney Plus gesehen haben.

So sieht der Fahrplan für das MCU aus:

„Black Widow“ (Kinostart: Frühjahr 2020)

„The Falcon and The Winter Soldier“ (Serien-Start: Sommer 2020)

„The Eternals“ (Kinostart: Herbst 2020)

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ (Kinostart: Frühjahr 2021)

„WandaVision“ (Serien-Start: Frühjahr 2021)

„Loki“ (Serien-Start: Frühjahr 2021)

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (Kinostart: Frühjahr 2021)

„Spider-Man 3“ (Kinostart: Sommer 2021)

„What If…?“ (Serien-Start: Sommer 2021)

„Hawkeye“ (Serien-Start: Herbst 2021)

„Thor 3: Love and Thunder“ (Kinostart: Herbst 2021)

„Black Panther 2“ (Kinostart: Frühjahr 2022)