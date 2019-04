Marvel - Nach Avengers: Endgame: 5-Jahres-Plan für Phase 4 in Arbeit

Mit „Avengers: Endgame“ findet der große Handlungsstrang um Thanos ein Ende. Gleichzeitig ist dies auch das Finale von Phase 3 des Marvel Cinematic Universe. Für Phase 4 hat Marvel große Pläne, man habe sich einen 5-Jahres-Plan zurechtgelegt. Worauf wir uns freuen dürfen - und welche bekannte Heldengruppe immernoch nicht dabei sein wird - erfahrt ihr hier.

Ende dieses Monats wird das Finale der aktuellen Phase des Marvel Cinematic Universe eingeläutet. Die meisten Kinos zeigen Avengers: Endgame dabei schon am 24. April, einen Tag vor dem offiziellen Kinostart. Dann erfahren wir, wie der große Handlungsstrang um Thanos ein Ende findet und welche Auswirkungen es auf die Zukunft der Marvel-Helden und des gesamten Film-Franchises haben wird. Es könnte alles anders werden.

5-Jahres-Plan für Zukunft des MCU in Arbeit

Auch wenn es der Name verdeutlichen will, nach „Anveners: Endgame“ wird nicht Schluss sein. „Spider-Man: Far From Home“, der zweite Spider-Man-Solofilm, in dem die nette Spinne von nebenan gegen Mysterio kämpfen wird, steht bereits in den Startlöchern und wird die heiß erwartete Phase 4 einläuten. Der Kinostart ist für den 04. Juli 2019 vorgesehen.

Doch was kommt danach? Marvel-Fans dürfen sich auch in den kommenden Jahren auf viele weitere Helden-Abenteuer im gemeinsamen Film-Universum freuen. Marvel-Chef Kevin Feige erarbeitet bereits den Plan für Phase 4 - und der ist größer als wir dachten.

Feige spricht zurzeit von einem 5-Jahres-Plan, der für Phase 4 vorgesehen ist. Zudem bekräftigt er, dass es einschneidende Veränderungen im Marvel Cinematic Universe geben wird. Wir werden viele neue Superhelden mit neuen Geschichten zu sehen bekommen!

Dies ist ein Ausblick auf die kommenden Filme, die uns erwarten:

Black Widow von Cate Shortland

Black Panther 2 von Ryan Coogler

Doctor Strange 2 von Scott Derrickson

Guardians of the Galaxy 3 von James Gunn

The Eternals von Chloé Zhao

Shang-Chi von Destin Daniel Cretton

Captain Marvel 2

Natürlich sollen auch altbekannte Helden weiterhin Mitmischen und für eine ausgewogene Mischung sorgen. Die konkreten Pläne für die nächsten fünf Jahre sollen erst nach „Spider-Man: Far from Home“ vorgestellt werden. So sollen Spoiler vermieden werden.

X-Men bleiben außerhalb des MCU

Fest steht aber jetzt schon: Auch in Phase 4 wird eine bekannte Heldengruppe weiterhin nicht Teil des Marvel Cinematic Universe werden. Wie Feige mitteilt habe man derzeit keine Pläne dafür.

Phase 4 wird also noch ohne die Mutanten auskommen, im Anschluss daran könnten die X-Men oder die Fantastic Four aber durchaus ins MCU einziehen.