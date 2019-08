Marvel - Miss America bald mit den Ultimates im MCU?

Werden wir schon bald eine neue Heldin mit „America“ im Namen sehen? Gerüchten zufolge könnte Miss America schon bald ihren Erstauftritt im MCU feiern und damit auch die Ultimates im Schlepptau haben.

Wenn sich folgende Gerüchte als wahr herausstellen, könnte der Laut des Wortes „America“ nicht ganz aus dem MCU verschwinden. Verschiedene Quellen berichten, dass Marvel schon in naher Zukunft plant, Miss America alias America Chavez ins MCU einzuführen.

Die Ultimates gegen kosmische Gefahren?

Interessant dabei ist, dass sie in den Comics Teil der sogenannten Ultimates ist. Dabei handelt es sich um eine Superheldengruppierung, die sich gegen kosmische Gefahren aus dem All wappnen möchte. Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, ob die Avengers mittelfristig nicht durch eben jene Ultimates ersetzt werden.

Avengers: Endgame Stößt Avatar vom Thron und ist jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten!

Dafür sprechen würde die personelle Zusammensetzung der Ultimates. Gegründet wurde die Gruppe in den Comics von Captain Marvel und Black Panther, die beide bereits in Phase 3 des MCUs eingeführt wurden. Darüber hinaus ist auch Monica Rambeau Teil des Gründerteams, die als Kind bereits in „Captain Marvel“ zu sehen war, daher schon einmal in Kontakt mit Carol Danvers getreten ist und ein Teil der TV-Serie WandaVision werden soll. Fehlen in ihrer Grundbesetzung nur noch Blue Marvel und eben jene erwähnte Miss America.

Da Captain Marvel bereits vor der Veröffentlichung von Avengers: Endgame als neues Gesicht des MCUs gehandelt wurde, wäre die Gründung der Ultimates daher nicht ganz abwegig. Bis es dazu kommt, vergehen aber sicherlich noch einige Jahre, wie es auch damals 2009-2012 bei den Avengers der Fall war.