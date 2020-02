Marvel - Loki-Serie erhält Zuwachs, Super Bowl-Trailer zu Black Widow & WandaVision

Marvel präsentierte im Rahmen des Super Bowls 2020 neue Trailer zum kommenden Film „Black Widow“ und den neuen TV-Serien „Loki“ und „WandaVision“. Die vielen neuen Szenen geben mehr von den nächsten MCU-Produktionen preis.

Das Marvel Cinematic Universe geht in diesem Jahr mit einem Schwung neuer Filme und Serien im Kino und TV weiter. Der Kinofilm Black Widow mit Scarlett Johansson bildet den Auftakt zu Phase 4, gefolgt von den TV-Serien Loki und WandaVision auf Disney Plus. Im Rahmen des Super Bowls 2020 sind neue Trailer erschienen, die einiges zu den jeweiligen Produktionen preisgeben.

Marvel Diese Filme und Serien sind Teil der Phase 4

Loki-Serie erhält Zuwachs

Den Anfang macht die Serie „Loki“ mit Tom Hiddleston, die erst kürzlich mit den Dreharbeiten begonnen hat. Viel wird über die Handlung der Serie aber noch nicht verraten. In einem kurzen Ausschnitt im Super Bowl-Clip sieht man den Antihelden und Publikumsliebling Loki im Gefängnis. Seine Häftlingskleidung ziert den Aufdruck „TVA“, eine aus den Comics bekannte Behörde, die alternative Zeitlinien überwacht.

Marvel Neue TV-Serie Loki mit Tom Hiddleston beinhaltet einen mächtigen Zeitsprung

Demnach ist es Loki wohl tatsächlich gelungen, mit Hilfe des Space Stone durch die Zeit zu reisen und eine alternative Timeline zu schaffen, wie Marvel-Chef Kevin Feige zuletzt bestätigte. Dabei schmiedet er hinterhältige und skrupellose Pläne gegen seinen Halbbruder Thor.

Wie nun Variety berichtet, erhält die Serie mit dem Comedystar Owen Wilson überraschend Zuwachs. Der Schauspieler ist vor allem für viele erfolgreiche Komödien bekannt. Über seine Rolle in der Marvel-Serie wird noch nichts verraten, jedoch könnte er gerüchteweise erstmals einen Bösewicht im MCU spielen. Die „Loki“-Serie ist im Frühjahr 2021 auf Disney Plus geplant.

WandaVision werden Eltern von Zwillingen

Die TV-Serie „WandaVision“ handelt von der Romanze zwischen den bekannten Marvel-Helden Scarlett Witch alias Wanda und Vision. In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany aus den Avengers-Filmen. Auch diese Serie reist offenbar durch die Zeit und präsentiert das ungewöhnliche Superheldenpaar während der 1950er und 1960er Jahre.

Den ersten kurzen Ausschnitten aus dem Trailer nach kommt die Serie oder Teile davon im Stil einer Sitcom daher und zeigen die beiden, wie sie Eltern von Zwillingen werden. Mehr wird zur neuen Serie „WandaVision“ noch nicht verraten, die für Ende 2020 auf Disney Plus angekündigt ist.

Disney Plus Streaming-Plattform trumpft vorzeitig mit zwei neuen Marvel-Serien auf

Neuer Trailer zu Black Widow

Als nächstes kommt „Black Widow“ mit Scarlett Johansson in die Kinos. In ihrem ersten Solofilm schlüpft sie noch einmal in die Rolle der ehemaligen russischen KGB-Agentin Natascha Romanoff, auch als Black Widow bekannt. Der Film spielt nach „Captain America: Civil War“ und zeigt erstmals ein wenig mehr von der Vorgeschichte der beliebten Superheldin.

Im kurzen Super Bowl-Trailer legt sich Black Widow mit den neuen gefährlichen Gegenspieler Taskmasters an. Noch immer ist die wahre Identität des maskierten Oberschurken streng geheim und wird im neuen Clip ebenfalls nicht enthüllt. Der neue Gegenspieler im MCU kann sich blitzschnell den Kampfstil seines jeweiligen Gegners aneignen, was ihn fast unbesiegbar macht.

„Black Widow“ kommt am 30. April 2020 in die Kinos.