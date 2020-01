Marvel - Loki: Baldiger Drehstart für neue TV-Serie mit Tom Hiddleston

Marvels wohl beliebtester Schurke und Anti-Held Loki erhält seine eigene TV-Serie. Die Dreharbeiten mit Tom Hiddleston sollen schon in den nächsten Tagen beginnen. Ein Serien-Start ist für Anfang 2021 auf Disney Plus geplant.

Das Marvel Cinematic Universe läutet nach dem großen Finale der Infinity-Saga mit „Avengers: Endgame“ eine neue Superhelden-Ära ein. Phase 4 beginnt mit einer Menge neuer Kinofilme und erstmalig ergänzenden TV-Serien.

Dazu gehört eine Serie über Loki mit Tom Hiddleston, der noch einmal in die Rolle des Anti-Helden und Publikumsliebling aus den „Thor“- und „Avengers“-Filmen schlüpfen darf. Wie nun bekannt wurde, sollen schon in wenigen Tagen die Dreharbeiten beginnen. Ein TV-Start ist für Frühjahr 2021 auf Disney Plus angekündigt.

Marvel Diese Filme und Serien sind Teil der Phase 4

Loki reist durch die Zeit

Über die Handlung selbst wird weiterhin nicht viel verraten. Feststeht, dass die Serie weit vor den Filmen Infinity War und Endgame angesiedelt ist und Zeitreisen beinhaltet. Als die Avengers im Kampf gegen Thanos in der Zeit zurück zur Schlacht von New York reisen, auf der Suche nach dem Space Stone (Tesseract), gelingt es Loki mit diesem Stein zu fliehen und sich an einen unbekannten Ort zu teleportieren.

Marvel-Chef Kevin Feige versprach bereits, dass die Fans Loki hier noch als Schurken im MCU erleben dürfen, als er seine hinterhältigen und skrupellosen Pläne gegen seinen Halbbruder Thor schmiedete. Nicht nur das: Die Loki-Serie soll mit den Zeitreisen sogar Auswirkungen auf die Handlung von „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ haben.

Marvel Neue TV-Serie Loki mit Tom Hiddleston beinhaltet einen mächtigen Zeitsprung

Die nächsten Filme und Serien im MCU

Bevor die neue TV-Serie Loki im Frühjahr 2021 auf Disney Plus an den Start geht, sind zunächst die folgenden Filme und Serien geplant: „Black Widow“ (Kinostart: 30. April 2020), gefolgt von der neuen Serie „The Falcon and The Winter Soldier“ im Sommer 2020, „The Eternals“ (Kinostart: 5. November 2020), der Serie „WandaVision“ (Ende 2020) und dem Kinofilm „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ (Start: 11. Februar 2021) mit eine Menge neuer Charaktere im MCU.

Marvel She-Hulk, Ms. Marvel und Moon Knight erhalten Serien und Filme im MCU