Marvel - Laufzeit von The Avengers 4 bekannt, länger als alle anderen MCU-Filme

Die Laufzeit von The Avengers 4 wird noch einmal alles übertrumpfen, was es bisher im Marvel Cinematic Universe zu sehen gab. Der neue Streifen geht (vorerst) rund drei Stunden, wie Co-Regisseur Joe Russo bestätigt hat. Doch diese Angabe wird sich womöglich nach Fertigstellung des Films noch ändern.

Marvel-Fans können es kaum abwarten, den nächsten Avengers-Film im Kino bestaunen zu dürfen. The Avengers 4 steht in den Startlöchern, am 25. April 2019 ist es hierzulande soweit. Auf einen Trailer müssen wir uns zwar noch gedulden, allerdings soll dieser noch 2018 veröffentlicht werden.

Mehr Laufzeit als alle anderen MCU-Filme!

The Avengers 4 wird ähnlich wie seine Vorgänger aus dem Marvel Cinematic Universe mit Überlänge auftrumpfen. Und in der Tat wird das wohl ein sehr langatmiges Erlebnis, denn The Avengers 4 hat mehr Laufzeit als alle anderen Avengers-Filme - sogar als alle MCU-Filme!

''Die Laufzeit von Avengers 4 beträgt derzeit ungefähr drei Stunden. Wir werden sehen, ob es dabei bleibt.''

Wie The Hollywood Reporter nun berichtet, soll Co-Regisseur Joe Russo erste Angaben zur Laufzeit von Avengers 4 gemacht haben. Die vorläufige Laufzeit beträgt satte 180 Minuten, also ganze drei Stunden. Tasächlich ist das im Vergleich zu den Vorgängern nochmal ein kleiner Unterschied. Das hat Russo kürzlich in einem Live-Q&A via Instagram bestätigt. Im Vergleich zu den anderen Avengers-Filmen ist er somit an oberster Stelle einzuordnen. Derzeit sitzt Avengers 3 - Infinity War auf dem Thron mit 2 Stunden und 40 Minuten:

Marvel's The Avengers: 143 Minuten

Marvel's The Avengers 2 - Age of Ultron: 142 Minuten

Avengers 3 - Infinity War: 160 Minuten

The Avengers 4: 180 Minuten

Da laut Russo jedoch erst die Hälfte der Schnittarbeit abgeschlossen sei, ist es mehr als wahrscheinlich, dass sich die Laufzeit noch einmal ändert. Wir sind gespannt!

