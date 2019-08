Marvel - Horror im MCU: Werewolf by Night schon bald auf Jagd?

Wird es schon bald bestialisch im MCU zugehen? Gerüchten zufolge plant Marvel schon bald einen prominenten Werwolf ins MCU zu integrieren. Wir verraten euch, was dahintersteckt und wo der sogenannte Werewolf by Night am Ende landen könnte.

Marvel Entertainment scheint sich mehr und mehr in Richtung Horror orientieren zu wollen: Quellen zufolge bestehen kurzfristige Pläne, den sogenannten Werewolf by Night in unbekannter Form ins MCU zu integrieren.

Mehr Horror im MCU?

Dabei handelt es sich explizit um die Figur Jack Russell, der nach klassischem Werwolf-Muster bei Mondlicht zur Bestie wird. Fans der Comics ist er auf jeden Fall aus Geschichten bekannt, die nicht dem klassischen Superheldengenre folgen, sondern klar dem Horrorgenre zugeordnet werden können.

Dies wäre neben „Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness“ die zweite Meldung, in der davon die Rede ist, dass MCU mittelfristig ein wenig in Richtung Horror zu orientieren. Schon zur Ankündigung des zweiten „Doctor Strange“-Teils hatte Regisseur Scott Derrickson verkündet, dass sowohl Strange als auch Scarlet Witch in Dimensionen gezogen werden, die nicht nur den Figuren das Fürchten lehren soll.

Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass der Werwolf by Night entweder in der TV-Serie Moonknight oder dem am Ende von Phase 4 erscheinenden Film Blade auftauchen wird. Moonknight scheint insofern wahrscheinlich zu sein, da Moonknights erster Auftritt als Antagonist des Werwolfs war. Blade hingegen gilt als Jäger bestialischer Wesen wie Vampire und Werwölfe, daher gilt er als zweite Alternative für diese Figur.