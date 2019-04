Marvel - Hawkeye: Der zielsicherste Avenger kriegt seine eigene Serie!

Gerüchten zu Folge ist eine eigenständige Serie über den Avenger Hawekeye in Produktion. Jeremy Renner soll nach „Avengers: Endgame“ als der beste Bogenschütze der Welt zurückkehren und seiner Nachfolgerin das Zepter (oder den Bogen) überreichen.

Der Charakter Hawkeye wurde nicht selten von Fans belächelt und in den Filmen übergangen. So bekamen die Zuschauer zwar erstmals in „Avengers: Age of Ultron“ einen Blick hinter die Kulissen seines Lebens, doch war er in „Civil War“ nur ein Nebencharakter und in „Infinity War“ kam er gar nicht vor. Doch das soll sich jetzt ändern! Neben einer scheinbar größeren Rolle in Avengers: Endgame, wird nun über die Produktion einer eigenständigen Serie zu dem besten Bogenschützen der Welt spekuliert!

Hawkeye's Rückkehr

Laut der Zeitschrift Variety plant der Streaming-Service Disney Plus bereits die vierte eigenständige Serie über ein Mitglied der Avengers. Neben der angekündigten Loki-Serie mit Tom Hiddelston, sollen Marvel und Disney ebenfalls an einer Scarlet Witch und Vision-Serie sowie an einer Falcon und Winter Soldier-Serie arbeiten.

Auch Hawkeye, gespielt von Jeremy Renner, könnte im Rahmen des neuen Streaming-Anbieters seine eigene Serie bekommen. Diese soll sechs bis acht Episoden beinhalten und die Geschichte erzählen, wie Hawkeye seiner Nachfolgerin, Kate Bishop, sein Zepter als bester Bogenschütze der Welt überreicht.

Kate Bishop ist in den Comics ein fester Bestandteil der Young Avengers / © Marvel Comics

Kate Bishop ist in den Comics die Nachfolgerin von Hawkeye und wurde möglicherweise bereits im „Avengers: Endgame“-Trailer angeteased. Laut Fan-Theorien könnte dies der Beginn der Young Avengers sein, die vielleicht bereits im neuen Avengers-Teil vorkommen sollen. Variety zufolge soll die neue Serie die Anfänge von Kate Bishop erzählen und eine Abenteuer-Serie darstellen.

Haben wir somit die Versicherung, dass Hawkeye die Ereignisse von Endgame überleben wird? Disney und Marvel haben sich zu den Gerüchten über die Serie noch nicht geäußert. Somit werden wir wohl warten müssen, bis das Hawkeye-Projekt auf Disney Plus erscheinen wird.