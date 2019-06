Marvel - Hat Spiderman: Far From Home eine Post-Credit-Szene?

Am 04. Juli 2019 findet die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe mit „Spider-Man: Far From Home“ ihren Abschluss. Nachdem es bereits im Vorgänger, „Avengers: Endgame“, keine zusätzlichen Szenen nach dem Abspann gab, wie es in den MCU-Filmen eigentlich seit jeher üblich war, fragen sich nun viele zurecht, ob es dieses Mal wieder eine Post-Credit-Szene geben wird. Hier findet ihr die spoilerfreie Antwort auf diese Frage.

Eines der Markenzeichen der Filme aus dem Marvel Cinematic Universe sind die Szenen nach dem Abspann, die meist Brücken zu anderen Ablegern des Universums schlagen oder einfach nur der Unterhaltung dienen und noch einen finalen Gag in das Werk einbauen. Bevor sie ins Kino gehen, wüssten einige Fans nun gerne, ob es sich in „Spider-Man: Far From Home“ lohnt, bis zum Schluss sitzen zu bleiben.

Schließlich brach „Avengers: Endgame“ bereits mit der Tradition und zeigte nach der finalen Szene erstmals keine Post-Credit-Szene. Sehr zur Überraschung und teilweise auch Missgunst der Kinogänger. Zwar ändert sich dieser Umstand in der Wiederaufführung der letzten Schlacht der Avengers, in welcher es die berühmten Abspannszenen wieder geben soll, doch wie steht es um das neue Abenteuer von Spider-Man?

Gibt es eine Post-Credit-Szene?

Keine Sorge. Wir werden euch keinerlei Details verraten, damit ihr den Film völlig unvoreingenommen und spoilerfrei genießen könnt. Doch freuen wir uns trotzdem euch sagen zu dürfen, dass es in „Spider-Man: Far From Home“ wieder Szenen nach dem Abspann geben wird. Ihr habt richtig gelesen. Mehrzahl. Gleich zwei Post-Credit-Szenen reihen sich ans Ende des Films.

Und diese haben es dieses Mal in sich. Denn im Gegensatz zu den bisherigen Abschlussszenen, wie wir sie zuletzt aus Filmen wie „Captain Marvel“ und „Ant-Man and the Wasp“ kennen, dienen diese Post-Credit-Szenen nicht nur dem reinen Unterhaltungswert, sondern bringen neue Informationen und Wendungen mit sich.

Zuerst gibt es eine Mid-Credit-Scene nach dem ersten Teil des Abspanns, in welcher der harte Kern an Comicfans auf seine Kosten kommen dürfte und die Welt von Spider-Man gehörig auf den Kopf stellt. Diese Szene dient quasi als Übergang zum dritten Abenteuer des beliebten Spinnenmanns, wie es planmäßig in zwei Jahren das Licht der Welt erblicken soll.

Dann kommt der reguläre Abspann, gefolgt von einer zweiten Zusatzszene. Diese existiert wohl in erster Linie für den einen oder anderen Lacher, ist aber deutlich länger als bisher gewohnt und beantwortet zudem einige Fragen, die wir uns schon seit einer ganzen Weile gestellt haben. Wer das ganze Paket mitnehmen möchte, sollte also auf jeden Fall sitzen bleiben, bis die Lichter im Kino wieder angehen.

Far From Home in der Kritik

Nachdem „Spider-Man: Far From Home“ schon im Vorfeld äußerst gute Kritiken bekommen hat, konnte nun unser Autor Sebastian Riermeier den Film ebenfalls sehen und hat für euch eine Kritik zusammengestellt, die die Frage, ob sich das Werk von Regisseur Jon Watts wirklich lohnt, ein für alle Mal beantworten sollte. Natürlich wurde der Text wieder so weit wie möglich spoilerfrei gehalten, ihr müsst also keine Angst haben, dass euch der Artikel das Erlebnis ruiniert.

Die Fortsetzung mit Tom Holland kommt am 04. Juli 2019 in die deutschen Kinos und setzt storytechnisch direkt hinter Avengers: Endgame an. Es wird entsprechend empfohlen, dass ihr diesen Film schon gesehen habt, da ansonsten einige Schlüsselszenen in „Far From Home“ zu Verwirrung führen könnten. Außerdem spoilert der Film Ereignisse, die in „Endgame“ stattgefunden haben.