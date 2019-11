Marvel - Hat dieser MCU-Charakter einen Auftritt in Sonys Morbius, der Vampir?

Noch mehr Charaktere aus dem Spider-Man Universum, die zwischen Disney und Sony springen könnten? Eine Quelle will nun in Erfahrung gebracht werden, wer den Sprung zuerst vollbringen könnte.

Parallel zum ganzen Drama rund um Disney und Sony sind die anderen Sony-Filme etwas in den Hintergrund gerückt. Unbeeindruckt von den Entwicklungen zwischen den beiden Unternehmen werden wir weiterhin Solofilme zu Charakteren aus dem Spider-Man Universum zu Gesicht bekommen. Einer dieser Filme ist „Morbius, der lebende Vampir“, der zukünftig von Jared Leto verkörpert werden soll. Eine unbekannte Quelle will nun herausgefunden haben, welcher Charakter aus dem MCU bereits in diesem Film den Sprung ins Sony-Universum schaffen könnte.

Marvel Der Spidey-Deal zwischen Sony und Marvel kam durch die Fans zustande

Von einer Post-Credit Szene direkt ins Sony-Universum

Dabei soll es sich um Schauspieler J.K. Simmons handeln, der zur Überraschung aller einen kleinen Auftritt in der Post-Credit Szene von „Spider-Man: Far Frome Home“ hatte. Demzufolge ist J. Jonah Jameson offiziell Teil des MCU, soll im Rahmen von Morbius aber eine kleine Nebenrolle einnehmen. Fraglich ist an dieser Stelle, ob sich die Enthüllung von Peter Parkers Identität ebenfalls auf die Filme im Sony-Universum ausweiten wird.

„Es ist wahr, dass J.K. Simmons als J. Jonah Jameson einiges für den Film gedreht hat. Die Frage ist, ob die Szenen es in den finalen Schnitt des Films schaffen wird. Also, ob Feige diesem Auftritt zustimmen wird“.

Sollte Feige die Tür für einen Auftritt von Jameson öffnen, würde dies umso mehr die besondere Rolle aller Spider-Man Charaktere stärken – demzufolge würde nämlich nicht nur Spider-Man zwischen den Universen springen, sondern ebenso diverse Freunde und Feinde – schließlich erwartet die Community auf Basis des Deals auch einen Auftritt von Venom im MCU.