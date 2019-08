Marvel - Große Worte der Eternals: Wir würden die Avengers zerstören!

So lässt sich die Aufmerksamkeit der Marvel-Fans erregen: Auf der D23 erklärten die Schauspieler der Eternals großmäulig, dass ihre Charaktere die Avengers mit Leichtigkeit vernichten würden. Wir erklären, was dahintersteckt.

Die Eternals sind der große Hoffnungsträger der Phase 4 des MCUs. Bemerkenswert dabei ist jedoch, dass die Superheldentruppe einen ähnlich schweren Stand hat, wie die Guardians of the Galaxy damals bei ihrer Erstankündigung – nur hart gesottene Fans der Marvel-Comics kennen die Figuren im Vorfeld, die anderen Interessenten müssen die Neuzugänge erst wirklich kennenlernen.

Um das Interesse dieser Fans zu erregen, haben sich die Schauspieler und Köpfe hinter den Eternals offensichtlich dazu entschieden liebevolles Geschwätz auf die Bühne der D23 mitzubringen. Großmäulig erklären sie, dass sie die Avengers mit Leichtigkeit zerstören könnten.

Dafür muss man wissen, dass es sich bei den Eternals grundsätzlich um eine Gruppierung übermächtiger Wesen handelt, die von den gottähnlichen Celestials erschaffen wurden. Dementsprechend nehmen auch sie eine gottbezogene Position in den Comics ein. Kumail Nanjiani, der Kingo Sunen spielen wird, fasst den Umstand relativ gut zusammen:

„Ohne uns gäbe es keine Avengers. Es gäbe keine Guardians of the Galaxy. Es gäbe keine Galaxien. Also gern geschehen, Chris Pratts Charakter.“