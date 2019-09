Marvel - Gerücht: Neues Sony-Angebot könnte Spider-Man retten

Bahnt sich hier die Rettung von Spider-Man an? Angeblich hat Sony Disney ein neues Angebot unterbreitet, welches das Bestehen von Spider-Man im MCU sichern könnte.

Was für eine wilde Fahrt für Fans von Spider-Man. Erst wird während der D23 verkündet, dass Spider-Man nicht mehr Teil des MCUs ist, dann schließt der CEO von Sony obendrein komplett die Tür und nun soll das Thema doch nicht komplett vom Tisch sein. Gerüchten zufolge soll Sony Disney ein neues Angebot für ein Bestehen von Spider-Man im Marvel-MCU unterbreitet haben.

Gespräche sollen weiterhin laufen

Mit 1,1 Milliarden US-Dollar ist „Spider-Man: Far From Home“ erfolgreich in den weltweiten Kinos angelaufen. Dementsprechend ist es eigentlich selbsterklärend, dass sich Sony und Disney im Rahmen der Geldfrage zerstritten haben. Angeblich wollte Disney ein größeres Stück vom Kuchen abhaben und hat satte 50 Prozent der Einnahmen von Sony gefordert. Sony weigerte sich und lies den Deal platzen – so die Kurzversion.

Damit würde Peter Parker aus dem MCU ausscheiden und in Zukunft nur noch melancholisch auf Papa Stark zurückblicken, denn namentlich erwähnen, dürfte er weder Iron Man noch irgendein anderes Mitglied der Avengers. Stattdessen müsste sich Spider-Man definitiv mit Venom und Konsorten herumschlagen, die in Zukunft Teil des Sony-Universums werden.

Nun will eine vertrauenswürdige Quelle von We Got This Covered herausgefunden haben, dass auf dem Tisch von Disney ein neues Sony-Angebot liegt. Dieses würde Disney 30 Prozent der finanziellen Einnahmen zusichern und Venom den Weg ins MCU ebnen. Unklar soll jedoch sein, ob Disney gewillt ist, dieses Angebot anzunehmen.

Nach den klaren Worten des Sony CEOs sind diese Neuigkeiten jedoch mit Vorsicht zu genießen. Selten wird sich im Vorfeld derart deutlich zu einem Deal geäußert, nur um in den kommenden Wochen oder Monaten wieder zurückzurudern.