Marvel - Deadpool-Star Ryan Reynolds trifft sich mit Marvel-Chefs: Pläne im MCU?

Nach dem Aufkauf von 20th Century Fox durch Disney wird sich für Deadpool nichts ändern, versprach einst Marvel-Chef Kevin Feige und beruhigte damit die vielen Fans des brutalen und fluchenden Anti-Helden. Auch „Deadpool“-Darsteller Ryan Reynolds zeigte sich erleichtert.

Jedoch wurde schon bald die Hoffnung zu Nichte gemacht, dass der Held der „X-Men“-Reihe in Kürze bei den Avengers aufschlagen wird. Zunächst einmal setzt Feige laut eigener Aussage Phase 4 das Marvel Cinematic Universe wie geplant fort, ohne die Mutanten. In Phase 5 ab 2022 könnte sich das schon ändern.

Jetzt gibt es neue Hoffnungen auf ein Wiedersehen mit Deadpool. Ryan Reynolds stattete nämlich Anfang der Woche den Marvel Studios in Los Angeles einen Besuch ab. Ob „Deadpool 3“ mit den Verantwortlichen zur Sprache kam oder vielleicht andere Möglichkeiten, den rüpelhaften Anti-Helden ins MCU einzubinden, konnte leider noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Auch Reynolds selbst hält sich noch bedeckt, was hinter verschlossenen Türen besprochen wurde. Das hält den für seine „Leaks“ bekannten Schauspieler aber nicht davon ab, vielversprechende Andeutungen auf Twitter oder Instagram abzuliefern.

Auditioned for the role of “Anthony Stark”. Didn’t come even remotely close, but the nice man with the taser escorted me to the ground. pic.twitter.com/1bwFDGdMOj