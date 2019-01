Marvel - Deadpool-Schöpfer ist sich sicher: Deadpool 3 wird kommen!

© Twentieth Century Fox of Germany GmbH

Auch wenn Disney das Filmstudio 21th Century Fox aufgekauft hat und fortan eigene Wege mit den X-Men einschlagen wird, ist sich der geistige Schöpfer von Deadpool sicher, dass seine Figur den Umbruch überleben wird. Seiner Meinung nach wird Deadpool 3 auf jeden Fall kommen.

Rob Liefeld ist sich sicher, dass Marvel Deadpool nicht absägen wird und ein Deadpool 3 in irgendeiner Form kommt. Der Deadpool-Schöpfer spricht ein paar klare Worte, die Fans des durchgeknallten Anithelden positiv stimmen könnte.

Deadpool 3 soll kommen

Für Robert Liefeld, dem US-amerikanischen Comicbuchautor und geistigen Schöpfer von Deadpool, wird Deadpool in Zukunft auf der großen Leinwand eine Rolle spielen. Er erklärt:

"[...] Um das klar auszudrücken, Deadpool 3 wird kommen, in irgendeiner Form, in irgendeiner Art. Da habe ich gar keine Bedenken. Disney hat über 60 Milliarden US-Dollar an Fox bezahlt und (die Marke) Deadpool ist das lukrativste Stück auf dem heutigen Markt. Sie hat mehr als die X-Men-Filme eingespielt."

Im Grunde genommen hat Disney sogar 71.3 Milliarden US-Dollar für den Kauf ausgegeben, doch wie die Pläne von Disney aussehen, kann bislang noch niemand genau sagen.

Nachdem Disney das Filmstudio 20th Century Fox aufgekauft hatte, verfielen viele Fans in Panik. Unklar, wie es nun um die Zukunft des X-Men-Franchises im Detail steht, sorgten sie sich auch um ihren liebsten Antihelden Deadpool. Ob und wie es am Ende zu Deadpool 3 kommt und in welche Richtung das Franchise geht, wird sich erst noch zeigen müssen.

Wenn alles gut geht, wird Rob Liefeld am Ende recht behalten und wir dürfen uns über ein Sequel oder eine Neuinterpretation freuen.

