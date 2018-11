Marvel - Comicautor Stan Lee verstorben, er wurde 95 Jahre alt

Der legendäre Comicautor Stan Lee ist am vergangenen Montagmorgen verstorben. Die ganze Medienwelt trauert um den geistigen Schöpfer der Marvel-Superhelden.

Der legendäre Comicautor Stan Lee, geboren als Stanley Martin Lieber in New York, ist am gestrigen Montagmorgen im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles im Alter von 95 Jahren verstorben. Nicht nur ganz Hollywood trauert um den Schöpfer unzähliger bekannter Superhelden, das ganze Netz spricht sich zu seinem Tod aus.

Stan Lee, 1922 - 2018

Seit 1939 hat sich Stan Lee mit seinen Werken einen Weg in die Herzen vieler Menschen gebahnt. Seine Superhelden kennt heute nicht nur jedes Kind, sie sind ebenso ein großer Teil der zeitgemäßen Popkultur geworden. Einst an der Spitze im weltweiten Vertrieb von Comics, gibt es die Marvel-Helden heute in nahezu allen Medien zu sehen.

So wurde unter anderem der Branchenriese Disney Marvel Entertainment für rund vier Milliarden US-Dollar gegründet. Heute sind die Superhelden wie Thor, Iron Man oder Spider-Man ein fester Bestandteil des beliebten Marvel Cinematic Universe, das seinen Höhepunkt in den Avengers-Filmen zu finden scheint. Zuletzt verhalf er Black Panther mit seiner magischen Feder zum überragenden Erfolg.

Marvel Black Panther erfolgreicher als Titanic, zählt zu den besten Filmen aller Zeiten

Und mittlerweile dürfte auch jeder das Gesicht von Stan Lee kennen, der seines Zeichens stets einen kleinen Cameo-Auftritt in den Kinofilmen zum Besten gab. Seine Werke werden nach seinem Tod weiterhin viel Freude bei den Lesern, Zuschauern oder Spielern des Marvel-Franchises hervorrufen.

Einen kleinen Nachruf haben einige bekannte Schauspieler wie Ryan Reynolds verfasst. Er schrieb via Social Media:

''Verdammt.. Ruhe in Frieden, Stan. Danke für alles.''

Walt Disney gibt zu verstehen:

''Stan Lee war so außergewöhnlich wie die Figuren, die er schuf.''

Weiter erklärt Bob Iger, der Disney-Chef, dass es heute fast unmöglich sei, einen Ort im Marvel-Universum zu finden, der nicht von Stan Lee geprägt wurde. Doch auch die deutsche Medienlandschaft beteiligt sich an seinem Nachruf. So schreibt der deutsche Synchronsprecher und Let's Player Erik Range (Gronkh):

''Und schon wieder eine Legende weniger [...] Mach’s gut, Stan. Wir sehen uns noch. Und danke für viele, viele, wirklich VIELE Jahre.''

Möge er in Frieden Ruhen.