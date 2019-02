Marvel - Captain Marvel: Erste Kritiken versprechen großartiges Superhelden-Abenteuer im 90er-Jahre-Stil

In weniger als drei Wochen dürfen wir den neusten Eintrag des Marvel Cinematic Universe endlich im Kino sehen. Erste Trailer zur Origin-Story von Captain Marvel konnten uns schon spannende Einblicke in das kommende 90er-Jahre-Abenteuer von Carol Danvers geben. Ab jetzt gibt es auch die ersten Kritiken zum Film zu lesen und Marvel-Fans dürfen sich scheinbar auf ein rasantes Spektakel freuen!

Bevor wir mit Avengers: Endgame im Mai die Antwort ums Überleben unserer Lieblings-Marvelsuperhelden erhalten, dürfen wir in wenigen Wochen erstmal die Anfangsgeschichte zu Carol Denvers, aka Captain Marvel, im Kino verfolgen. Aufmerksame Fans des Marvel Cinematic Universe sind sich sicher, dass ihre Geschichte große Auswirkungen auf die Ereignisse im neuen Avengers-Teil haben wird. Doch kann der erste Marvel-Film mit einer weiblichen Hauptdarstellerin an den Erfolg von Iron Man und Captain America anknüpfen? Erste Kritiken haben die Antwort!

Schon vor Veröffentlichung der ersten Kritiken mussten Fans des Charakters Captain Marvel ihre heißgeliebte Superheldin verteidgen. Denn nach Erscheinung erster Trailer konnte man viele Kommentare über das Auftreten der Schauspielerin, Brie Larson, im Internet lesen. Sie würde zu wenig lächeln im Trailer und auf Postern, hieß es in einigen Kommentaren. Warum sie denn so ausdruckslos sei, schrieben andere.

Viele sahen diese Kommentare als unfair und sexistisch an, da männliche Vorreiter wie Tony Stark oder Thor nie auf Postern lächeln, sondern auch mit oftmals ernster Miene und flotten Sprüchen auftreten würden. Ein weiterer Aufruhr um den Film war zu hören, als vermeintliche Kritiken auf verschiedenen Seiten erschienen, die den Film als sehr schlecht bezeichneten. Komisch dabei war, dass es bis dato keine Presse-Screenings gab und diese somit als fake aufgedeckt werden konnten.

Doch jetzt sind die ersten offiziellen Meinungen raus und es sieht gut aus für Captain Marvel. Denn die meisten Stimmen loben den Film für seine fantastischen Spezialeffekte, spannende Story im 90er-Jahre-Stil und eine großartige Brie Larson in der Rolle der Carol Danvers. Steven Weintraub, bekannter Kritiker der Filmseite Collider schreibt:

"#Captain Marvel ist ein willkommener Eintrag im #MCU. Der Film ist wirklich gut gemacht und hat großartige Momente. #BenMendelsohn stiehlt in fast jeder Szene die Show. @BrieLarson funkelt förmlich in der Rolle. Ich bin so bereit für #AvengersEndGame!"