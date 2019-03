Marvel - Captain Marvel: Einspielergebnisse an den Kinokassen machen Film zum ersten Hit des Jahres!

Disney und Marvel sind nicht zu stoppen! Das zeigen auf jeden Fall die aktuellen Box-Office-Zahlen zum neuen MCU-Film „Captain Marvel“, der übers Wochenende für großen Umsatz an den Kinokassen sorgen konnte. Das hält Marvel nicht nur an der Spitze der Kinocharts, sondern ist geschichtlich auch ein großer Meilenstein.

Vor einigen Jahren gab es in der Comicbuch-Industrie noch den geläufigen Satz zu hören: „Comics mit Frauen in der Hauptrolle verkaufen sich nun mal nicht gut!“ Diese Aussage konnte „Captain Marvel“, Disneys und Marvel-Studios neuester Eintrag ins filmische Superhelden-Universum, über das Wochenende nun endlich zunichte machen. Mit einem rekordverdächtigen Startwochenende lockte der Film zahlreiche Zuschauer ins Kino.

Marvel „Black Widow“: Emma Watson im Gespräch für wichtige Rolle im Solo-Film

Carol Danvers stürmt die Kinokassen

„Captain Marvel“ konnte alleine am Startwochenende weltweit rund 455 Millionen US-Dollar einspielen. Davon entfielen rund 89 Millionen US-Dollar auf den chinesischen Markt, der neben den Vereinigten Staaten mittlerweile als zweitgrößte Einnahmequelle bei Kinofilmen gilt. Damit ist der Film offiziell der erste große Hit des Kinojahres 2019.

Zuvor wurde ein Einspielergebnis von rund 130 Millionen US-Dollar für „Captain Marvel“ in den USA erwartet. Diese Summe konnte jedoch gesprengt werden, denn der Film konnte einen Gewinn von 153 Millionen US-Dollar in Nordamerika verzeichnen. Somit hält der Streifen den Rekord als erfolgreichster Film mit einer Frau in der Hauptrolle und der erfolgreichste Film mit einer weiblichen Regisseurin.

Resident Evil 2 Modder ersetzt Claire Redfield durch Captain Marvel

Allgemein geht es Marvel-Studios momentan sehr gut. So konnte das Studio bislang insgesamt 18 Milliarden US-Dollar ins Hause Disney einbringen und „Captain Marvel“ hat diese Summe nochmal ordentlichen gesteigert.

„Captain Marvel“ kommt bei Kritikern und Zuschauern ebenfalls sehr gut an. So gaben Fans dem Sci-Fi-Streifen einen Cinemascore mit der Note „A“ und auf Rotten Tomatoes hält der Film eine positive Bewertung von 80 Prozent. Weiterhin waren 45 Prozent der Zuschauer an diesem Wochenende weiblich.