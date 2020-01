Marvel - Captain Marvel 2 mit Brie Larson in Arbeit, Kinostart 2022 geplant

Das Marvel Cinematic Universe hat mit Brie Larson als Captain Marvel eine mächtige Superheldin gefunden. Die neue Drehbuchautorin hat nun mit der Arbeit an „Captain Marvel 2“ begonnen.

Brie Larsons Debüt als neue und mächtige Superheldin im Marvel Cinematic Universe feierte an den Kinokassen einen enormen Triumph. „Captain Marvel“ gehört mit über eine Milliarde Dollar Einnahmen zu den erfolgreichsten Filmen im MCU. Schon früh stand fest, dass es eine Fortsetzung geben wird.

Nun hat das Filmstudio mit Megan McDonnell eine Drehbuchautorin für Captain Marvel 2 gefunden. Derzeit schreibt die Autorin an der Vorlage für die neue Marvel-Serie WandaVision mit. Gleichzeitig hat Marvel mit der Suche nach einer Regisseurin für die Fortsetzung begonnen. Gerüchten nach werden die beiden Regisseure des ersten Films, Anna Boden und Ryan Fleck, für „Captain Marvel 2“ wohl nicht zurückkehren. Vielmehr sollen sie künftig TV-Serien fürs Marvel-Universum auf Disney Plus drehen.

Captain Marvel 2 spielt nach Endgame

Im ersten Film wurde die Vorgeschichte von Carol Danvers erzählt und wie sie mit Hilfe der außerirdischen Rasse Kree zur übermächtigen Superheldin wird. Während des Kampfs gegen die Skulls lernt sie als Captain Marvel die Geheimorganisation S.H.I.E.L.D. kennen und wird Mitglied der Avengers. In Avengers: Endgame greift sie schließlich an der Seite von Iron Man, Captain America und den übrigen Superhelden in den Kampf gegen Thanos ein.

Über die Handlung zu „Captain Marvel 2“ ist noch nicht viel bekannt, jedoch ist der Film nach „Endgame“ und der „Infinity“-Saga angesiedelt. Da zeitgleich auch an einer „Ms Marvel“-Serie gearbeitet wird, dürfte der neue Charakter auch im Kinofilm als großer Fan der Superheldin auftreten. Marvel und Disney planen schon jetzt mit einem Kinostart im Jahr 2022.

Zuvor geht es im Kino mit „Black Widow“ am 30. April 2020 in den Kinos weiter, gefolgt von „The Eternals“ (Start: 5. November 2020), „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ (Start: 11. Februar 2021), „Doctor Strrange in the Multiverse of Madness“ (Start: 7. Mai 2021), „Thor: Love and Thunder“ (Start: 5. November 2021) und „Black Panther 2“ am 5. Mai 2022.