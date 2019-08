Marvel - Böse Version von Captain America ist Antagonist einer Marvel-Serie

Könnte das Erbe von Captain America doch schwerer wiegen, als zunächst gedacht? Meldungen zufolge soll eine böse Version von Captain America der Antagonist einer Marvel TV-Serie werden.

Wer gedacht hat, dass wir in Zukunft gänzlich auf die Figur Captain America verzichten müssen, sollte mit Interesse auf die neue Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ des Streamingdienstes Disney Plus schauen. Meldungen zufolge soll dort eine böse Version der patriotischen Superheldenfigur auftauchen und als Antagonist der gesamten Serie dienen. Dem gegenüber steht Falcon, der am Ende von „Avengers: Endgame“ den Segen von Steve Rogers erhalten hat. Im Grunde also ein Captain America vs. Captain America.

Ein Kriegsveteran mit Hang zur Selbstjustiz

Demnach ist dies die zweite bestätigte Superschurkenrolle, die in „The Falcon and the Winter Soldier“ auftauchen wird. Zuvor wurde bekannt, dass Helmut Zemo aus „Captain America 3: Civil War“ zurückkehren wird.

Die böse Version von Captain America wird von John Walker ausgefüllt. Dabei handelt es sich in den Comics um einen ehemaligen Kriegsveteranen, der nach seiner Rückkehr aus dem Krieg weiterhin seinem Land dienen möchte und demnach auf eigene Faust in den Straßen Amerikas für Recht und Ordnung sorgt – in dieser Phase noch unter dem Namen Super-Patriot.

Im späteren Verlauf prangert Super-Patriot Captain Americas fehlende amerikanische Werte an und übernimmt mit der Unterstützung der Regierung die Rolle des Captain America. Darauffolgend beginnt dieser wiederum immer brutaler und skrupelloser gegen die Feinde Amerikas vorzugehen.

Wie genau dieser Plot in der TV-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ ausgelegt wird, erfahren wir im Herbst 2020, wenn die wöchentliche Ausstrahlung auf dem Streamingdienst Disney Plus beginnt.