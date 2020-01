Marvel - Black Widow: Neuer Trailer mit Scarlett Johansson und dem Bösewicht Taskmaster

Die beliebte Superheldin und Avengers-Mitglied der ersten Stunde ist zurück. Im neuen Marvel-Film schlüpft Scarlett Johansson noch einmal in ihre Rolle als Black Widow. Der neue Trailer wirft einen Blick auf ihren neuen Gegenspieler: Taskmaster.

Das Marvel Cinematic Universe geht in diesem Jahr mit Phase 4 und vielen weiteren Superheldenfilmen weiter. Den Auftakt macht die Rückkehr der beliebten Heldin Black Widow mit Scarlett Johansson, die endlich ihren eigenen Solofilm im MCU erhält. Die Handlung ist zwischen den Kinofilmen „Captain America: Civil War“ und „Avengers: Infinity War“ angesiedelt und erzählt ihre Vorgeschichte als ehemalige russische KGB-Agentin Natascha Romanoff.

Black Widow legt sich mit dem Taskmaster an

Natasha Romanoff stellt im Film nicht die einzige Black Widow dar, schließlich wurden im Rahmen des streng geheime Black Widow-Programms weitere Agentinnen als Auftragskillerin ausgebildet. Dazu gehört auch ihre erbitterte Rivalin Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) sowie David Harbour als ihr Vorgesetzter Alexi Shostakov aka The Red Guardian. Jahre später treffen sie zusammen, um sich mit einem neuen Gegenspieler anzulegen: Den Taskmaster.

Der als Tony Masters bekannte Söldner und Auftragskiller ist ein Experte im Nahkampf und kann hervorragend mit den unterschiedlichsten Waffen umgehen. Seine besondere Fähigkeit, sich in kürzester Zeit den Kampfstil seines Gegners anzueignen, macht ihn fast unbesiegbar. Im neuen Trailer tritt der Oberschurke mit einem Schild auf. Handelt es sich dabei etwa um den Schild von Captain America? Zuvor durfte der neue Bösewicht schon in den Games Marvels Spider-Man und Marvels Avengers in Erscheinung treten.

Welcher Schauspieler hinter der Maske des Taskmasters steckt, ist noch immer streng geheim. Zur weiteren Besetzung des Films gehören William Hurt als General Thaddeus Ross aus „Der unglaubliche Hulk“ sowie Black Widows Avengers-Kollege Iron Man (Robert Downey Jr.) in kurzen Gastauftritten. Regie führt Cate Shortland. „Black Widow“ kommt am 30. April 2020 in die Kinos. Hier könnt ihr den neuen Trailer sehen: