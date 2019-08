Marvel - Abschied auf der D23: Dieses Denkmal zum Spidey-Aus geht durchs Netz

Ist das der emotionalste Tweet der D23? Ein kurzes Video zeigt, dass ein kleines Denkmal für das plötzliche Aus des Sony-Marvel-Deals erbaut wurde und es geht mittlerweile viral.

Manche Fans scheint das Spidey-Aus für das MCU härter zu treffen als gedacht. Während der D23 wurde bekannt, dass der Netzschwinger nicht mehr an das MCU von Marvel ausgeliehen wird und in Zukunft dementsprechend exklusiv in von Sony produzierten Filmen auftreten wird. Tom Holland bleibt in seiner Rolle, als Peter Parker, bestehen.

Ein Denkmal mit Statement

Das Internet reagierte entsprechend überrascht und enttäuscht über die plötzliche Mitteilung. Wirklich viral geht aber der unter diesem Beitrag eingebettete Tweet. Es zeigt ein Video, welches zu Beginn das Logo der D23-Expo im Bild hat und dann auf ein winzig kleines Denkmal zoomt, das direkt vor diesem erbaut wurde. Es offenbart ein Bild von Darsteller Tom Holland als Spider-Man, geschmückt mit einigen Blumen und Kerzen.

Marvel Die Serien der Phase 4: Unsere Erwartungen und alle Inhalte in der Zusammenfassung

Im Endeffekt ist es nicht die Größe des Denkmals, die relevant ist, sondern das emotionale Statement, das sich dahinter verbirgt. Das Video wurde mittlerweile über 2 Millionen Mal angeschaut und überall im Netz häufen sich Kommentare, in denen User von ihrer Enttäuschung berichten.

Kevin Feige hingegen erklärte ganz sachlich, dass dieser Deal nie für die Ewigkeit gedacht war und er froh darüber sei, dass er diese fünf wunderbaren Filme für das MCU mitproduzieren durfte. Es bleibt im Endeffekt abzuwarten, wie sich Spider-Mans Zukunft auf der großen Leinwand in naher Zukunft entwickeln wird. Hier ist der Tweet: