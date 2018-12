Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - Neuer Teil angekündigt, erscheint exklusiv für Nintendo Switch

Marvel-Spaß für die Switch! Im Rahmen der Game Awards 2018 wurde Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order angekündigt und hat eine ganze Reihe cooler Helden mit im Gepäck.

Ein neues Marvel Ultimate kommt

Immer mehr Spiele erscheinen für die Nintendo Switch. 2019 soll ein weiterer Titel exklusiv auf der Konsole erscheinen: Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Entwicklelt von Team Ninja und Koei Tecmo Games, wird es hierzulande von Nintendo gepublished und wurde nun während der Game Awards 2018 letzte Nacht angekündigt.

4-Spieler-Spaß

Koop-Kämpfe stehen im neuen Marvel-Game ganz groß auf der Agenda. Es werden bis zu vier Personen gegeneinander antreten können, indem ein weiteres paar Joy-Con-Controller verwendet wird. Im Mehrspieler-Modus zockt ihr entweder Online, oder privat via WLAN gegeneinander. Eine dritte Möglichkeit wird es sein, den Joy-Con weiterzureichen, damit ein neuer Spieler einsteigen kann.

Der neue Ableger soll einige Zusatzfunktionen haben. So könnt ihr von der üblichen Ansicht zu einer heroischen Sichtweise wechseln, die für eine verbesserte Immersion sorgen soll.

Kämpft um die Macht

In Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order kommen sie alle zusammen: Marvel-Helden, die X-Men und Charaktere aus Guardians of the Galaxy. SIe begeben sich in einer verrückten Story in eine große Schlacht um Macht.