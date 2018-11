Mario Tennis Aces - Pauline aus Super Mario Odyssey und mehr Charaktere angekündigt!

Mario Tennis Aces erhält bald neue Schützlinge. Drei neue Charaktere bekommen einen Tennisschläger in die Hand, mit dem ihr euren Freunden bald den Kampf ansagen könnt. Pauline ist der große Star des neuen Updates.

Wenn ihr Super Mario Odyssey gespielt habt, werdet ihr den neuen Star in Mario Tennis Aces bereits kennen. Die Bürgermeisterin von New Donk City, Pauline, feiert ihren Debütauftritt in Mario Tennis Aces und macht sicherlich eine gute Figur!

Mario Tennis Aces Unser Test, ein Mario-Muss für die ganze Familie!

Neben der talentierten Sängerin gibt es zudem weitere Neueinsteiger. Der offizielle Teaser-Trailer, den wir euch unterhalb der News eingebunden haben, zeigt zudem Luma und Boom Boom. Alle drei Charaktere werden in Kürze Einzug halten ins Sportspiel.

Der Release der neuen Charaktere ist für das erste Quartal in 2019 angesetzt. Doch es kommt noch schöner - alle drei Charaktere werden kostenlos zur Verfügung gestellt! Den Free-DLC solltet ihr demnach auf keinen Fall verpassen. Mehr Infos sind derzeitig noch nicht bekannt.

Und so sehen die neuen Charaktere im Spiel aus: