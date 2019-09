Mario Kart Tour - Rekord gebrochen: Mario Kart Tour überholt Pokémon GO

Nintendos „Mario Kart Tour“ erschien erst vor wenigen Tagen, doch stellt bereits einen neuen Rekord auf. Der Titel wurde in den ersten Tagen global öfter heruntergeladen als „Pokémon GO“ und belegt damit den ersten Platz der Rangliste.

Mario, der kleine korpulente Italiener mit der roten Mütze, flimmert bereits seit Jahrzehnten über unsere Bildschirme. So auch „Mario Kart“, das rasante Rennspiel, bei dem man zahlreiche Figuren aus dem Nintendo-Universum in das Ziel steuert. So gut wie jeder von uns lachte oder schimpfte schon mal, wenn wir in kleinen Fahrzeugen gegen andere Spieler antraten und uns rote Panzer und Ähnliches um die Ohren flogen.

Mario Kart Tour Gold-Pass beschert mehr Ingame-Boni, Multiplayer kommt erst später

Der Bekanntheitsgrad von „Mario Kart“ spiegelt sich nun in der mobilen Version wider. Diese erschien am 25. September 2019 und überholte bereits die Downloadzahlen von Pokémon GO, das anfänglich mit 6,7 Millionen Downloads Platz 1 der Rangliste belegte. Mario Kart Tour setzt noch einen drauf und wurde bereits von mehr als 10,1 Millionen Spielern heruntergeladen.

Platz 1 in 93 Ländern

Im Fall von „Mario Kart Tour“ kann man auf jeden Fall von gelungenem Marketing sprechen, so erreicht der Titel Rang 1 im iOS App Store in 93 Ländern. Bei iOS erreicht das Spiel eine Wertung von 4,7, bei Google Play eine 4,3.

Mario Kart Tour Smartphone-Spiel ab heute verfügbar, das müsst ihr wissen

Während des Spielens wird man von keiner Werbung gestört, allerdings benötigt ihr ein Abo für 4,99 Euro im Monat oder einen Gold Pass, der den extraschnellen 200cc-Modus freischaltet.

Habt ihr das Game auch schon getestet? Wie ist eure Meinung zum mobilen „Mario Kart“? Schreib es uns gerne in die Kommentare.

© Nintendo / apptopia