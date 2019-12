Mario Kart Tour - Multiplayer-Beta mit echten Spielern gestartet, aber nur wenn ihr ein Gold-Abo besitzt

Der mobile Rennspaß „Mario Kart Tour“ erhält in Zukunft einen Multiplayer-Modus, in denen die Spieler nicht mehr nur gegen die KI antreten. Der Test mit echten Gegenspielern hat begonnen, doch er verläuft bislang sehr problematisch.

Nachdem die Spieler von Mario Kart Tour bislang nur gegen Bots im Multiplayer antreten durften, startet Nintendo nun mit dem ersten Testlauf durch, echte Spieler gegeneinander antreten zu lassen. Der erste Realtime-Multiplayer-Test steht also auf dem Plan und ist bereits gestartet.

Mario Kart Tour Spieler üben scharfe Kritik an Nintendos aggressivem Free-to-Play-Modell

Multiplayer-Beta für Gold-Mitglieder

Ihr habt richtig gehört, die KI-Gegner werden in Zukunft durch reale Spieler ausgetauscht. Allerdings wird Nintendo dieses Vorhaben nun erst einmal ausprobieren. Am Ende heißt es aktuell: wenn ihr treuer Abonnent seid, dürft ihr an dem Beta-Testlauf teilnehmen.

Wenn ihr den echten Multiplayer also schon jetzt ausprobieren wollt, müsst ihr euch den Gold Pass von „Mario Kart Tour“ kaufen. Ansonsten müsst ihr euch gedulden, bis der Testlauf abgeschlossen ist. Aber ob dann auch Fahrer ohne Gold-Mitgliedschaft dieses „Feature“ verwenden dürfen, ist noch nicht final bestätigt.

Die Betaphase ist bereits gestartet. Sie wird noch bis zum 26. Dezember 2019 andauern. Laut Nintendo könnte es noch zu Komplikationen wie Game-Freezes oder Verbindungsabbrüchen während der Runden kommen. Seid also an dieser Stelle gewarnt.

Der Twitter-User cesa97 hat einmal aufgezeichnet, wie sich der Multiplayer-Modus gegen echte Spieler aktuell spielt: