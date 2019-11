Luigi's Mansion 3 - Zu zweit spielen: So aktiviert ihr den Koop-Modus

In „Luigi's Mansion 3“ könnt ihr zusammen mit einem Freund auf Geisterjagd gehen und die Story spielen. Allerdings ist das nicht direkt zu Beginn des Spiels möglich. Ihr müsst den Koop-Modus sozusagen erst freischalten. Wir verraten euch, was ihr dafür machen müsst.

Seit einigen Tagen schon ist Luigi’s Mansion 3 erschienen und kommt sowohl bei Testern als auch Fans sehr gut an. Diesmal verschlägt es den ängstlichen Luigi in ein Spukhotel. Das Abenteuer könnt ihr dabei sogar zu zweit erleben. Wir verraten euch, wie das geht.

Zuerst muss Fluigi freigeschaltet werden

Der Koop-Modus steht nicht direkt von Beginn an zur Verfügung, sondern muss sozusagen erst freigeschaltet werden. Im Laufe der Story befreit ihr Professor Gidd, woraufhin er sein Labor einrichtet. Sobald dies getan ist, müsst ihr in den 5. Stock und den Bossgegner besiegen, der einen Koffer von Gidd bei sich hat. Liefert den Gegenstand wieder beim Professor ab und anschließend wird euch Fluigi vorgestellt.

Er ist nicht nur ein nützlicher Kumpane, wenn es darum geht, Rätsel zu lösen oder durch Gitter zu schlüpfen, sondern fungiert auch als Koop-Partner. Wenn ihr mit einem Freund zusammen auf Geisterjagd im Spukhotel gehen wollt, dann übernimmt er die Rolle von Fluigi.

So aktiviert ihr den Koop-Modus, wenn ihr Fluigi freigschaltet habt

Sobald es euch möglich ist, Fluigi herbeizurufen, geht im Spiel ins Pausenmenü. Dort findet ihr den Menüpunkt „Teamspiel“. Um den Koop-Modus zu aktivieren, müssen zwei Controller angemeldet sein. Verbindet also – wenn nötig – einen zweiten Controller und gebt ihn eurem Freund. Euer Mitspieler muss anschließend nur noch die A-Taste betätigen und er schlüpft in die Rolle von Luigi. Nun geht es den Geistern zu zweit an den Kragen!