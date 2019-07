Luigi's Mansion 3 - Noch vor Halloween: Amazon nennt mögliches Erscheinungsdatum

Laut Amazon wird Luigi noch vor Halloween den Geistern das Handwerk legen. Ein genaues Datum ist durch den Händler nämlich schon jetzt durchgesickert.

Dass Erscheinungstermine von Videospielen schon vor der offiziellen Enthüllung durch Händler bekannt werden, ist beileibe keine Seltenheit. Schon des Öfteren fungierte unter anderem Amazon als vorzeitiger Informant darüber, wann wir ein bestimmtes Spiel in Händen halten dürfen. Unter Umständen ist dies nun für Luigi’s Mansion 3 geschehen.

Geisterjagd noch vor Halloween

Amazon Mexiko nennt nämlich ein mögliches Erscheinungsdatum für die kommende Geisterjagd der grünbemützten zweiten Geige im Nintendo-Universum. Laut dem Händler erscheint „Luigi’s Mansion 3“ am 04. Oktober 2019 für die Nintendo Switch.

Damit wäre das Spuk-Abenteuer noch rechtzeitig vor Halloween in den Händlerregalen, was durchaus passend wäre. Bereits das Remake des Serienerstlings für den Nintendo 3DS erschien letztes Jahr im Oktober.

Das von Amazon geleakte Datum ist ein Freitag, dem Wochentag, an dem Nintendo seine eigenen Spiele für gewöhnlich rausbringt. Demnach erscheint der Termin als recht glaubwürdig. Amazon leakte zudem bereits in der Vergangenheit South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe und „RPG Maker MV“ für die Nintendo Switch. Es dürfte also recht wahrscheinlich sein, dass Amazon in diesem Fall erneut über handfeste Informationen verfügt.

Dennoch sei angemerkt, dass es sich noch nicht um offizielle Informationen handelt. Also heißt es noch Abwarten, bis Nintendo sich selbst zum Termin von "Luigi's Mansion 3" äußert. Sollte es soweit sein, werden wir euch auf PlayCentral darüber informieren.