Luigi's Mansion 3 - Nintendo kündigt kostenpflichtigen Multiplayer-DLC an

Nintendo kündigte heute offiziell den kostenpflichtigen Multiplayer-DLC zu „Luigi's Mansion 3“ an. Die Download-Erweiterung für das Spiel erscheint in zwei Teilen. Wir zeigen euch, was euch erwartet.

Dass Luigi’s Mansion 3 mehrere DLC-Pakete erhalten soll, ist kein Geheimnis. Bislang wussten wir aber nichts über den Inhalt der Zusätze. Nun ließ Nintendo die Geisterkatze aus dem Sack und stellte den kommenden Multiplayer-DLC erstmals vor.

Wann erscheinen die DLCs?

Insgesamt erscheinen zwei Multiplayer-DLCs: Der Erste am 30. April 2020 und der Zweite am 31. Juli 2020. Im Rahmen eines Season-Pass könnt ihr beide Pakete gemeinsam zu einem Preis von 9,99 Euro kaufen. Wer das schon im Vorfeld macht, wird mit der Taschenlampe Typ P belohnt. Dieses Extra erhaltet ihr sofort beim Kauf des DLCs und könnt es im Hauptspiel sowie im Mehrspieler-Modus nutzen. Was macht diese Taschenlampe so besonders? Sie strahlt in der Form des süßen Geisterhundes aus dem Spiel.

Was wird geboten?

DLC 1: Im ersten Teil des Erweiterungspakets erhaltet ihr drei zusätzliche Minispiele für den Modus Polterpark. Außerdem schaltet ihr drei neue Luigi-Outfits mit thematisch passenden Etagen-Designs und Geister für den Wirrwarrturm frei.

DLC 2: Der zweite Teil des Erweiterungspakets belohnt euch mit drei weiteren Minispielen für den Polterpark-Modus. Des Weiteren gibt es drei zusätzliche Luigi-Kostüme, passende Etagen-Designs und Geister für den Wirrwarrturm.

Der folgende Trailer zeigt, was im ersten DLC drinsteckt. Genauere Informationen zum zweiten DLC, der im Juli erscheint, sollen noch folgen.