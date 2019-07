Luigi's Mansion 3 - Jetzt vorbestellen: Luigi's Mansion 3 mit Steelbook, das im Dunkeln leuchtet

Wer sich „Luigi's Mansion 3“ vorbestellt, kann sich ein besonderes Steelbook dazu sichern.

Vor kurzem präsentierten wir euch ein spezielles Steelbook zu Luigi’s Mansion 3. Leider war es zu dem Zeitpunkt der News nicht in Deutschland zu bekommen. Das hat sich jetzt geändert!

Luigi's Mansion 3 Neue Details und erstes Gameplay zur Geisterjagd

Sichert euch das Steelbook zu „Luigi's Mansion 3“

Fans, die ein Auge auf die glänzende Metallhülle geworfen haben, können sich diese als Vorbestellerbonus nun hierzulande ganz einfach sichern. Wer sich das Spiel bei MediaMarkt oder Saturn im Vorfeld bestellt, bekommt das Steelbook gratis dazu.

Über die folgenden Links könnt ihr das Spiel vorbestellen. Dabei unterstützt ihr unsere Arbeit ganz ohne zusätzliche Kosten.

Steelbook bei MediaMarkt sichern!*

Steelbook bei Saturn sichern!*

„Luigi’s Mansion 3“ erscheint an Halloween, also am 31. November 2019, exklusiv für die Nintendo Switch. Eine Vorschau zum Geister-Abenteuer haben wir hier für euch.

© Nintendo

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.