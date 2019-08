Luigi's Mansion 3 - Hier 30 Minuten neues Gameplay aus dem Gruselabenteuer ansehen!

Pünktlich zu Halloween lässt Nintendo in „Luigi’s Mansion 3“ die Geister los. Im dritten Abenteuer des Latzhosenträgers mit der grünen Mütze verschlägt es Marios Bruder in ein Geisterhotel, in dem König Buu Huu und seine Schergen ihr Unwesen treiben. Auf der gamescom 2019 präsentierten die Japaner frische Spielszenen aus dem Switch-Abenteuer.

In Luigi’s Mansion 3 feiert Marios Bruder Ende Oktober endlich seinen Einstand auf Nintendo Switch. Mit von der Partie sind zahlreiche Neuerungen, die Nintendo in knapp 30 Minuten Gameplay von der gamescom 2019 genauer vorstellt.

Luigi's Mansion 3 Ritterlicher Spuk im Geisterhotel - Preview

Neues Gameplay aus Luigi’s Mansion 3

Nach den knallharten Kämpfen in Super Smash Bros. Ultimate und der harten Arbeit in Super Mario Maker 2 haben sich Luigi, Mario und ihre Freunde einen Urlaub redlich verdient.

In „Luigi’s Mansion 3“ werden sie in ein Luxushotel eingeladen, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Was sie jedoch nicht wissen, ist, dass es sich dabei um eine fiese Falle von König Buu Huu handelt, der die Nintendo-Helden fangen will.

Luigi muss sich nun erneut mit Professor I. Gidd zusammenschließen, um das riesige Geisterhotel zu erkunden und seine Freunde aus den Fängen der Geister zu befreien. Der aus den Vorgängern bekannte Wissenschaftler stattet Luigi mit dem brandneuen Schreckweg F-LU aus, mit dem er die Gespenster einfach wegsaugt.

Außerdem ermöglicht es ihm der Staubsauger, einen glibbrig-grünen Doppelgänger namens Fluigi zu erschaffen der in Bereiche gelangt, die Luigi nicht erreichen kann. Im Couch-Koop-Modus von „Luigi’s Mansion 3“ übernimmt ein Spieler den Part des Glibber-Klempners, während der andere den Originalhelden spielt.

Im Wirrwarrturm hingegen erwartet euch ein klassischer Multiplayermodus für maximal acht Spieler, in dem ihr euch wahlweise online oder auf bis zu vier Nintendo Switch-Konsolen den Herausforderungen stellt. Erscheinen wird „Luigi’s Mansion 3“ am 31. Oktober 2019.