Luigi's Mansion 3 - Erscheinungstermin bekannt: Das Gruselabenteuer kommt passend zu Halloween

Zu Halloween bereitet Nintendo den Fans einen ganz besonderen Spuk. Wir dürfen uns dann nämlich auf „Luigi's Mansion 3“ freuen.

Während der Nintendo Direct zur E3 2019 stellte Nintendo unter anderem Luigi’s Mansion 3 vor, ließ jedoch einige verwunderte Fans zurück, die auf ein Erscheinungsdatum hofften. Dazu gab es nämlich keine Informationen.

Nun ließ Nintendo jedoch den Geist aus dem Sack und gab bekannt, wann wir uns mit Luigi wieder auf Gespensterjagd wagen können.

An Halloween befallen die Geister eure Nintendo Switch

Wie Nintendo mitteilt, erscheint „Luigi’s Mansion 3“ passend zu Halloween am 31. Oktober 2019. Damit können wir das Spiel ganz charismatisch zur Atmosphäre des Gruselfestes genießen.

Dieses Halloween erwartet euch ein Hotelbesuch, der euch BEGEISTERN wird! #LuigisMansion3 erscheint am 31.10.2019 für #NintendoSwitch! pic.twitter.com/LevgVuDNrl — Nintendo DE (@NintendoDE) 17. Juli 2019

In „Luigi’s Mansion 3“ werden Luigis Bruder Mario und seine Freunde vom böswilligen König BuuHuu in einem düsteren Hotel verschleppt. Nun liegt es an dem grünbemützten Angsthasen, die Gemäuer zu erkunden und den zahlreichen Geistern den Garaus zu machen.

Wir konnten „Luigi’s Mansion 3“ bereits bei Nintendo anspielen und geben euch in unserer Vorschau einen ersten Eindruck vom Geister-Abenteuer.

