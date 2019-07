Luigi's Mansion 3 - Dieses Steelbook leuchtet im Dunkeln

Bald sind die Geister wieder los. "Luigi's Mansion 3" erscheint an Halloween und einige Händler bieten ein Steelbook an, das im Dunkeln geisterhaft leuchtet.

An Halloween dürfen wir uns mit Luigi wieder in ein gruselig-witziges Abenteuer stürzen. Dann nämlich, also am 31. Oktober 2019, erscheint Luigi’s Mansion 3 für die Nintendo Switch. Dabei wird es bei einigen Händlern sogar ein besonderes Steelbook geben.

Geisterhaftes Leuchten in der eigenen Spielesammlung

Einige Händler bieten zu „Luigi’s Mansion 3“ ein ganz spezielles Steelbook an, das im Dunkeln leuchtet. Wie dies aussieht, könnt ihr im eingefügten Tweet sehen.

Just Announced: Luigi's Mansion 3 coming 31 October. Preorder to receive an EB Exclusive Glow in the Dark SteelBook! 👻



While stocks last: https://t.co/SdZxIheS6B pic.twitter.com/pgUCRVLXZj — EB Games Australia (@EBGamesAus) 18. Juli 2019

Leider ist dieses Steelbook noch nicht für Deutschland bestätigt. Es ist zurzeit lediglich von zwei internationalen Händlern bekannt, dass sie das Steelbook im Sortiment haben: Game Mania und EB Games Australia. Dort wird es als Vorbesteller-Bonus angeboten.

Luigi's Mansion 3 Erscheinungstermin bekannt: Das Gruselabenteuer kommt passend zu Halloween

Es werden vermutlich noch andere Händler folgen, die das im Dunkeln leuchtende Steelbook zu „Luigi’s Mansion 3“ anbieten. Falls es auch in Deutschland verfügbar sein sollte, lassen wir es euch selbstverständlich wissen.