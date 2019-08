Luigi's Mansion 3 - Brandneues Hotel-Stockwerk: Wir dürfen den grünen Daumen beweisen

Luigi darf bald in „Luigi's Mansion 3“ wieder seinen Mut als Geisterjäger beweisen. Obendrein zeigt er, dass er gut mit Pflanzen umgehen kann. Im Geisterhotel, das der grünbemützte Held erkundet, wird es ein Gärtnerei-Stockwerk geben, win dem die eine oder andere botanische Gefahr lauert.

Das Geisterhotel, in das wir Luigi im kommenden Luigi's Mansion 3 schicken dürfen, erstreckt sich über eine unüberschaubare Anzahl von Stockwerken. Jede Etage bietet ein unterschiedliches Gebiet.

Während wir schon ein Ritterschloss und ein Filmstudio zu Geischt bekommen haben, stellt Nintendo nun ein brandneues Stockwerk vor. Und dort dürfen wir beweisen, dass wir den grünen Daumen besitzen.

Gefräßige Planzen und wucherndes Unkraut

Im Laufe des Abenteuers durchstreifen wir nämlich eine Art Gärtnerei. Die Gänge und Räume dieses Stockwerks sind gänzlich mit Pflanzen bewuchert. In einem hohen Treppenhaus wird zudem die erste Begegnung mit Doctor Potter gezeigt, einem der Spezialgeister im Spiel, die nicht nur einiges zur Handlung beitragen, sondern auch als Bossgegner des jeweiligen Gebiets fungieren.

Wie sich bereits erahnen lässt, werden die Rätsel in diesem Stockwerk oftmals mit Pflanzen in Verbindung stehen. Zum Glück sind wir mit dem neuen Schreckweg F-LU ausgestattet. So könnt ihr mit dem Stroboblitz verschlössene Knospen öffnen oder durch den Saugschuss die Rinde eines Baumes wegziehen, um eine geheime Öffnung zu entdecken.

Doch Vorsicht, nicht alles scheint harmlos: So wird Luigi von einer Schlange in seine kullerrunde Nase gebissen. Das Gift der Schlange zieht euch konsequent Lebensenergy ab, solltet ihr keinen Druckstoß in die Luft mit eurem Schreckweg auslösen.

Fluigi, dein Freund und Helfer

In der Vergangenheit wurde bereits Fluigi vorgestellt. Der glibbrige, grüne Geselle besitzt zwei wichtige Funktionen. Zum einen kann ein zweiter Spieler in die Rolle des Schleimkumpels schlüpfen und euch so im Koop auf dem Abenteuer unterstützen und zum anderen ist Fluigi essentiell zum Lösen einiger Rätsel.

Dank seiner schleimigen Natur kann er durch schmale Öffnung oder Gitter schlüpfen. All dies wird von Nintendo im neuen Stockwerk demonstriert. Im Koop-Spiel fällt Fluigi durch ein kleines Gulligitter und gelangt so in eine geheime, unterirdische Kammer.

Warum schleichen wir überhaupt durch dieses Stockwerk?

Luigis Mission in dem Spiel besteht darin seine Freunde und seinen Bruder Mario aus den Fängen von König Buu Huu zu befreien. Der Geisterfürst versteckt sich weit oben im Hotel und so machen wir uns auf, Stockwerk für Stockwerk zu erklimmen.

Warum nicht einfach mit dem Fahrstuhl hochfahren? Das wäre sicherlich die bequemste Lösung, doch die Geister sind gewieft. Sie haben die Knöpfe des Aufzugs stibizt und so stellen wir uns in jedem Stockwerk einem Bossgeist entgegen, um uns den jeweiligen Aufzugknopf zu erkämpfen und ein Stockwerk weiter zu kommen.

In diesem neuen Stockwerk kämpfen wir gegen Doctor Potter, mit dem wir im Laufe der Handlung bereits Bekanntschaft gemacht haben. Anstelle einer Gießkanne trägt dieser immer eine gefährliche fleischfressende Pflanze mit sich herum.

Luigi's Mansion 3 erscheint am 31. Oktober 2019. An Halloween werden die Geister auf der Nintendo Switch losgelassen!