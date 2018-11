Loot für die Welt - Streamen für den guten Zweck: Nur knapp am neuen Rekord vorbei

Die mittlerweile fünfte Ausgabe von Loot für die Welt war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Der Rekord aus dem letzten Jahr wurde allerdings ganz knapp verpasst.

Am vergangenen Wochenende fand in dem YouTube Space Berlin eine neue Ausgabe des Spenden-Streams Loot für die Welt statt. Zahlreiche YouTuber versuchten erneut innerhalb von genau 48 Stunden möglichst viele Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Mit von der Partie waren unter anderem die Schirmherren LeFloid, Frodoapparat, Rob Bubble und die Space Frogs. Doch auch weitere bekannte Gesichter wie Dner, MrTrashpack und Co. schauten bei der Online-Spendengala vorbei und sorgten für ein buntes Programm mit vielen unterschiedlichen Gesichtern.

Der offizielle Twitter-Account des YouTube Space in Berlin hat mittlerweile die offiziellen Spendeneinnahmen bekannt gegeben. Wie es heißt, wurden bei Loot für die Welt 5 innerhalb der 48 Stunden über 233.000 Euro (inklusive Merchandise) für einen guten Zweck gesammelt.

Zwar konnte die stolze Summe von 240.000 Euro aus dem letzten Jahr nicht ganz erreicht werden, ein Erfolg war die mittlerweile fünfte Ausgabe aber trotzdem. In den letzten Jahren kamen insgesamt 512.500 Euro zusammen. Gemeinsam mit den 240.000 Euro aus diesem Jahr ergibt sich eine Spendensumme von stolzen 752.500 Euro.

Spenden für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr hat sich Loot für die Welt drei Organisationen herausgesucht, die Spendengelder brauchen und sie auch verdienen. Dabei handelt es sich um One Earth - One Ocean, die sich um die Bereinigung von nationalen und internationalen Gewässern kümmern, das Deutsche Kinderhilfswerk sowie das Tierheim Berlin.

Am 08. Dezember 2018 findet außerdem die vierte Ausgabe des Charity-Events Friendly Fire statt. Auch hier werden sämtliche Einnahmen für den guten Zweck gespendet.

