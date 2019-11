Loot für die Welt - Mehr als 250.000 Euro bei der 6. Ausgabe des Spenden-Streams gesammelt

Die mittlerweile 6. Ausgabe von Loot für die Welt war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Insgesamt konnten bislang mehr als 250.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.

Am vergangenen Wochenende fand in dem YouTube Space Berlin eine neue Ausgabe des Spenden-Streams Loot für die Welt statt. Zahlreiche YouTuber versuchten erneut innerhalb von genau 48 Stunden möglichst viele Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Mit von der Partie waren unter anderem die Schirmherren Florian „LeFloid“ Mundt, Max „Frodoapparat“ Krüger, Robin „Rob Bubble“ Blase sowie Fabian „Rick“ Rieck und Steven „Steve“ Schuto von den Space Frogs. Doch auch weitere bekannte Gesichter wie Fabian Siegismund (Battle Bros) und Maximilian „HandOfBlood“ Knabe schauten bei der Online-Spendengala vorbei und sorgten für ein buntes Programm mit vielen unterschiedlichen Gesichtern.

Der aktuelle Spendenstand liegt derzeit bei 251.625,06 Euro. Das sind jeweils 83.875,02 Euro für den Tierschutzverein Berliner Tierheim, das Berliner Frauenhaus Eva Haltestelle und den gemeinnützigen Verein Green Forest Fund e.V.

In den vergangenen Jahren konnten stolze 750.000 Euro gesammelt werden. Gemeinsam mit den Spenden der aktuellen Ausgabe ergeben sich mehr als eine Million Euro, die dank der YouTuber für wohltätige Zwecke eingesetzt werden können.

Friendly Fire 5 2019

Nach Loot für die Welt ist bekanntlich vor Friendly Fire. Denn auch in diesem Jahr werden Erik „Gronkh“ Range und Co. in ihrem eigenen Charity-Livestram möglichst viel Geld für wohltätige Zwecke sammeln. Friendly Fire 5 wird dabei komplett unter dem Motto von „Cyberpunkt 2077“ stehen. Da „Witcher“-Entwickler CD Projekt RED bei der 5. Ausgabe als Hauptsponsor im Boot sitzt, sind sämtliche Merchandise-Artikel im entsprechenden Cyberpunk-Look gestaltet.

