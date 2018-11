Loot für die Welt - 2018 wieder da: Spenden-Stream für den guten Zweck

Loot für die Welt kehrt mit einer neuen Ausgabe zurück! Der Stream startet diesen Freitag und wird insgesamt 48 Stunden lang zum Spenden aufrufen. Sämtliche Einnahmen gehen dann an den guten Zweck.

Einer der traditionsreichsten deutschen Spenden-Streams geht in eine neue Runde: Loot für die Welt kehrt am Wochenende zurück und ruft erneut dazu auf, für den guten Zweck etwas zu hinterlassen.

Die Online-Spendengala startet am Freitag, den 09. November 2018 um 18 Uhr und endet genau 48 Stunden später am Sonntag, den 11. November 2018 um 18 Uhr. Der Stream wird selbstverständlich komplett live übertragen und produziert.

Bekannte Gesichter wieder mit dabei

Mit dabei sind erneut die Schirmherren LeFloid, Frodoapparat, Rob Bubble und die Space Frogs. Sie werden beim gesamten Spendenmarathon durch die Sendung führen und regelmäßig den Zwischenstand verkünden.

Im vergangenen Jahr konnte Loot für die Welt stolze 240.000 Euro zusammentragen. 2018 gehen 100 Prozent der erzielten Gesamtsumme an das Deutsche Kinderhilfswerk, One Earth One Ocean e.V. und den Tierschutzverein für Berlin und Umgebung.